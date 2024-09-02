泰國新任總理完成內閣名單 預計週內送泰王同意

泰國新任總理貝東塔今天表示，她已完成內閣名單，將在週內送交泰王同意。代理總理普譚表示，所有內閣成員都經過完整審查，不會有道德上的爭議，他預估新內閣就任最晚不會超過9月中。

今年8月14日屬於為泰黨（Pheu Thai）的泰國前總理賽塔（Srettha Thavisin）因一起人事任命案遭憲法法庭認定有道德瑕疵而被解職。8月16日國會選出為泰黨黨魁、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為新總理。

貝東塔8月18日在為泰黨總部舉行的儀式中接下泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）的同意任命書，並開始組閣。雖然已被國會選為新總理，但貝東塔還沒有正式宣誓就職，她需要將完整的內閣名單送交泰王同意，泰王同意後，貝東塔將率內閣成員向泰王宣誓後走馬上任。

貝東塔今天接受泰媒訪問時表示，她已經完成了她的內閣名單，預計本周就會把名單送交泰王同意。代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）今天稍早表示，所有的內閣成員都經過完整審查，不會有道德上的爭議，他預估新內閣就任最晚不會超過9月15日。

去年5月泰國國會眾議院選舉後，為泰黨在500席中拿下141席成為第二大黨。為泰黨先和擁有71席的第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟，為了確保席次過半，接著又和親軍方的公民力量黨（PalangPracharath）和團結建國黨（United Thai Nation）結盟，組成聯合政府，當時遭到不少為泰黨支持者批評背棄理念。

為泰黨在今年8月16日的總理選舉後，以公民力量黨黨主席普拉威（Prawit Wongsuwan）在去年和今年國會總理中都沒有投票給為泰黨候選人為由，把公民力量黨踢出執政聯盟，而為了補足公民力量黨退出後空下的40席，為泰黨和擁有25個席次的宿敵民主黨（The Democrat）結盟。

日前泰媒曾經披露貝東塔的內閣名單，不過這份名單並沒有受到證實。36個內閣主要職位包含總理、副總理和各部會的正副部長，為泰黨佔17個，國防部、財政部、商業部、交通部、觀光暨體育部、公共衛生和文化部長都是為泰黨的人。

緊接著是泰自豪黨佔8個，包括內政部、勞工部和教育部部長；其餘如團結建國黨佔4個，民主黨2個，泰國國家發展黨（Chart Thai Pattana）1個，民族黨（Prachatchart）1個。

另外外傳公民力量黨秘書長塔馬納（ThamanatPrompow）將率領20多個議員出走，因此塔瑪納這支派系可以分到3個正副部長職位。不過這個消息同樣未受到證實。