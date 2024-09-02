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孟加拉學生要求前總理返國受審 印度面臨外交難題
孟加拉前總理哈希納4週前在學生領導的示威抗議持續加劇下，搭乘直升機外逃至印度。孟加拉國內如今出現要求她返國受審呼聲，分析家表示，她已成印度政府的外交難題。
孟加拉學生團體因為反對公務員職缺配額制度而在7月發起示威，但政府鎮壓抗議而逐漸升溫成哈希納（Sheikh Hasina）執政15年來最嚴重動亂，最後她於8月5日倉皇下台外逃，隨後成立的孟加拉臨時政府日前撤銷了她的外交護照。
法新社報導，領導示威的孟加拉學生要求哈希納從印度返國，為示威期間有抗議人士遭殺害接受審判。
但是遣送76歲的哈希納回國，恐有損印度在其他南亞鄰國眼中的地位，而印度正在這個區域與中國激烈競爭影響力。
致力解決衝突的智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）的基恩（Thomas Kean）說：「印度顯然不會想把她引渡回孟加拉。」
基恩告訴法新社：「這會向其他親新德里的區域領袖傳遞不是非常正面的訊息…即印度最終不會保護你。」
而那些在哈希納統治孟加拉期間受苦的人，現在為她的政府所犯下的暴行而公開敵視印度。
哈希納出逃後的混亂中，孟加拉一些印度教信徒和寺廟被當作攻擊目標，學生領袖和臨時政府都譴責了這些攻擊事件。
印度及孟加拉於2013年首次簽署雙邊引渡條約，因此哈希納是能被遣返回國面對刑事審判。
然而條約有一項條款規定，如果罪行具有「政治性質」，引渡要求可能會被拒絕。
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