印度南部大雨成災 已知19死140班列車停駛

印度南部安德拉邦（Andhra Pradesh） 和泰倫加納邦（Telangana）因為持續大雨造成大規模洪患，目前已知有19人喪命，超過1萬7000人被疏散，多處公路中斷，另有約140班列車停駛。

今日印度（India Today）報導指，不停降下的傾盆大雨，讓安德拉邦與泰倫加納邦到處出現嚴重積水，多處公路被迫封閉，許多地區與外界斷了聯繫，數千人因此被困在災區。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，已知的19名罹難者中，9人來自安德拉邦，另10人則來自泰倫加納邦。除此之外，安德拉邦還有3人被洪水沖走、下落不明，泰倫加納邦則有1人失蹤。

印度知名通訊社印度新聞信託社（Press Trust ofIndia, PTI）指，中南部鐵路（South Central Railway,SCR）有140班列車停駛，另有97班列車繞道行駛，讓近6000名乘客滯留在沿線各個車站。

在中央和邦的救難小組持續救援行動的情況下，安德拉邦有超過1萬7000人被疏散，且光是在該邦首府維傑亞瓦達（Vijayawada）就有27.6萬人受到影響。

莫迪（Narendra Modi）已和安德拉邦邦長納依度（Nara Chandrababu Naidu）及泰倫加納邦邦長芮迪（Revanth Reddy）通話，除詢問兩個邦目前的災情，也保證中央會提供一切可能的協助。

印度中央政府已將26支印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force, NDRF）的隊伍，部署在安德拉邦與泰倫加納邦投入救援工作，但未來幾天預料還會有更多的降雨，勢必增加救援工作困難。