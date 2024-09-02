印度曼尼普爾邦反動分子發動無人機攻擊 釀1死6傷

印度東北部曼尼普爾邦（Manipur）反動分子昨天對維安警察發動致命攻擊，出動無人機投擲爆裂物，造成1死6傷。警方稱當地暴力情勢「大幅升高」。

法新社報導，警方表示，反動分子昨天發動「空前攻擊行動」，利用無人機投擲RPG火箭彈，造成1名31歲婦女死亡，另有6人受傷，其中2名傷者是警察。

曼尼普爾邦人口占多數的信奉印度教梅泰族（Meitei）和信奉基督教的庫基族（Kuki）去年5月爆發種族衝突，迄今已造成至少200人死亡。印度的曼尼普爾邦和飽受戰火摧殘的緬甸接壤。

梅泰族和庫基族之間長久以來的衝突圍繞在土地與公職議題，人權倡議團體指控當地領袖為政治利益，加劇種族分歧。

曼尼普爾邦警方昨天發表聲明說：「無人機投擲炸彈常用於戰爭，但動用無人機針對維安警察和平民投擲爆裂物，顯示暴力情勢大幅升高。」

聲明中指出，這起發生在首府因帕爾（Imphal）郊外的攻擊事件，「據信是庫基族」反動分子所為。

這起事件的傷者包括一名8歲女孩，該名女孩的母親死於同起攻擊事件，另外還有3名平民和2名警員受傷。

警方指出：「這起（攻擊）事件不排除有高度訓練的專業人士參與，這些人可能具備技術專長和支援。」