德國2邦議會選舉極右翼政黨大勝 總理蕭茲擔憂

德國薩克森邦與圖林根邦議會選舉結果揭曉，極右翼「另類選擇黨」大勝，而總理蕭茲的執政聯盟失利，蕭茲表示「痛心疾首」，並敦促主流政黨籌組排除「右翼極端分子」的政府。

路透社報導，蕭茲（Olaf Scholz）發聲明告訴路透社：「圖林根邦（Thuringia）與薩克森邦（Saxony）的選舉結果令人憂心。」並聲稱他是以自己所屬政黨、政治光譜中間偏左的「社會民主黨」（SPD）議員身分發表談話。

蕭茲指出：「我們的國家不可以也絕不能對此習以為常，AfD正危害德國，這個黨削弱經濟，分裂社會，並使我們的國家聲名狼藉。」

他還說：「1日的選舉結果令人痛心疾首，對我們而言也是如此。」但蕭茲另表示，諸多有關社民黨可能首度在邦議會未擁席次的更糟預測並未成真。

法新社報導，1日的地方選舉AfD大勝，支持者雀躍不已，分析選情的專家稱之為政壇大地震。

回顧AfD這10年來的崛起，從疑歐的邊緣團體發展為標榜民族主義、反移民的政治運動，許多德國觀察家深感憂心。

與此同時，德國也因此更加分裂對立。在圖林根邦首府艾爾福特（Erfurt），反AfD團體的示威者於夜幕低垂之際走上街頭，若干示威者表示，AfD在圖林根邦的歷史性勝選令他們感到沮喪。