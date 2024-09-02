疑收受毒販政治獻金 宏都拉斯總統家族爭議不斷

宏都拉斯國防部長荷西.賽拉亞（José Manuel Zelaya）日前宣布請辭，原因是他身為國會議員的父親卡羅斯．賽拉亞（Carlos Zelaya）涉及毒品走私案，更疑似收受販毒集團的政治獻金。

而這對父子，都是現任宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）的家族近親。

根據宏都拉斯媒體「新聞報」（La Prensa）報導，宏都拉斯總統卡斯楚的姻親卡羅斯，宣佈辭去國會議員的職務，因為他被點名涉及宏國前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）走私毒品到美國的重大案件。

此外，2024年2月，已經在美國落網的宏都拉斯販毒集團「Los Cachiros」的首領偵訊時表示，卡羅斯議員曾接受高達20萬美元政治獻金的賄賂。卡羅斯坦承自己曾經和販毒集團見過面，但是並沒有收受政治獻金。

由於宏都拉斯總統卡斯楚日前才剛決定，終止與美國的引渡協議，因此涉及毒品走私到美國的卡羅斯，暫時免於被要求引渡到美國受審，因此才敢坦承與販毒集團的聯繫。

至於卡羅斯的兒子，也是宏都拉斯國防部長荷西.賽拉亞，在父親宣布請辭議員後，為了避免干擾調查，並迫於外界壓力辭去了國防部長的職務。外界認為，這凸顯宏國總統卡斯楚家族把持國政，貪汙腐敗，甚至和販毒集團關係密切。

根據宏都拉斯國家反貪腐委員會（CNA）調查，有115名卡斯楚的家族親戚都在政府擔任高級官員，利用裙帶關係濫權圖利。例如卡斯楚的丈夫，也是前總統賽拉亞（Manuel Zelaya），擔任總統府最高顧問，卡斯楚的3個孩子分別擔任總統顧問、私人秘書和國會議員。至於重要的國防部長職務，也由丈夫的姪子出任。

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