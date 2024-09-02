快訊

恭喜！40歲愷樂神隱4年 「突曬超音波照」宣布懷孕

五月天為愛而唱！從高雄唱進花蓮4場全免費 14組大咖曝光

小孩熱到想吐…瑞莎曝訓練場「42度沒冷氣」 出借校方：看到很寒心

疑收受毒販政治獻金 宏都拉斯總統家族爭議不斷

中央社／ 瓜地馬拉市1日專電

宏都拉斯國防部長荷西.賽拉亞（José Manuel Zelaya）日前宣布請辭，原因是他身為國會議員的父親卡羅斯．賽拉亞（Carlos Zelaya）涉及毒品走私案，更疑似收受販毒集團的政治獻金。

而這對父子，都是現任宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）的家族近親。

根據宏都拉斯媒體「新聞報」（La Prensa）報導，宏都拉斯總統卡斯楚的姻親卡羅斯，宣佈辭去國會議員的職務，因為他被點名涉及宏國前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）走私毒品到美國的重大案件。

此外，2024年2月，已經在美國落網的宏都拉斯販毒集團「Los Cachiros」的首領偵訊時表示，卡羅斯議員曾接受高達20萬美元政治獻金的賄賂。卡羅斯坦承自己曾經和販毒集團見過面，但是並沒有收受政治獻金。

由於宏都拉斯總統卡斯楚日前才剛決定，終止與美國的引渡協議，因此涉及毒品走私到美國的卡羅斯，暫時免於被要求引渡到美國受審，因此才敢坦承與販毒集團的聯繫。

至於卡羅斯的兒子，也是宏都拉斯國防部長荷西.賽拉亞，在父親宣布請辭議員後，為了避免干擾調查，並迫於外界壓力辭去了國防部長的職務。外界認為，這凸顯宏國總統卡斯楚家族把持國政，貪汙腐敗，甚至和販毒集團關係密切。

根據宏都拉斯國家反貪腐委員會（CNA）調查，有115名卡斯楚的家族親戚都在政府擔任高級官員，利用裙帶關係濫權圖利。例如卡斯楚的丈夫，也是前總統賽拉亞（Manuel Zelaya），擔任總統府最高顧問，卡斯楚的3個孩子分別擔任總統顧問、私人秘書和國會議員。至於重要的國防部長職務，也由丈夫的姪子出任。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

卡斯楚 國防部 宏都拉斯

延伸閱讀

中非合作論壇峰會將登場 北京「武警＋民兵」街頭維穩

九三軍人節前夕 賴總統盼國軍學習匠人精神自我精進

賴總統：行庫限貸過當了 已簽約、首購族要盡量撥款

首要任務是穩定供電 賴總統：2030年前不缺電

相關新聞

自民黨總裁選舉9/12公告 本週起進入宣布參選高峰

日本自民黨9月12日將公告總裁選舉，有意參選的人選紛紛表態，不過，原本上週就要宣布參選的人選受到颱風侵襲延後，讓本週起進...

德國2邦議會選舉極右翼政黨大勝 總理蕭茲擔憂

德國薩克森邦與圖林根邦議會選舉結果揭曉，極右翼「另類選擇黨」大勝，而總理蕭茲的執政聯盟失利，蕭茲表示「痛心疾首」，並敦促...

哈利王子密謀「回歸」王室 低調履責、修補與國王老爸關係

4年前脫離英國王室、移居美國的英國哈利王子，傳有意結束美國生活返回英國，並修補與父親的關係；他除了向英國的前顧問們尋求建...

解碼中國：梵蒂岡艱難的外交處境

根據官方數字，約有6百萬名天主教徒生活在中國，屬於 「中國天主教愛國會」的一員；該組織由國家監督，不承認梵蒂岡的權威。

影／直擊大陸施壓太平洋島國論壇主席過程 最終公報不見台灣

太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）屈服於中國大陸施壓，更新公報文件，現已全部移除台灣參與文字，...

新創與傳統如何並存？紐時數位轉型揭新聞業變革暗潮

大企業想開闢新事業，應該考量成本從內部創業，或另外成立新事業以避免太多「干擾」？曾擔任《華爾街日報》報版副總編與彭博社主編的美國哥倫比亞大學新聞學院教授格魯斯金用他曾擔任《華爾街日報》網站總編輯的經歷，以及觀察《華盛頓郵報》、《紐約時報》數位轉型經驗，提供新聞業第一線人士的見解。這當中也透露出，那些帶領組織創新的主管們所面臨的潛在風險。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。