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自民黨總裁選舉9/12公告 本週起進入宣布參選高峰

中央社／ 東京2日綜合外電報導
自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄（圖）確定退出後，有意參選人數已逾10人。美聯社
自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄（圖）確定退出後，有意參選人數已逾10人。美聯社

日本自民黨9月12日將公告總裁選舉，有意參選的人選紛紛表態，不過，原本上週就要宣布參選的人選受到颱風侵襲延後，讓本週起進入宣布參選高峰期。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

目前已宣布參選的人選，包括49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂，及61歲數位大臣河野太郎。

至於71歲外務大臣上川陽子、65歲經濟產業大臣齋藤健、63歲前總務大臣野田聖子及72歲參議員青山繁晴4個陣營，目前仍在為爭取推薦人奔走，暫未確定宣布參選日期。

日本富士新聞網、共同社及讀賣新聞報導，今年第10號颱風珊珊打亂各陣營參選步調，在距離選舉公告僅剩的10天內，本週起將進入宣布參選高峰。其中最受矚目的人選就是43歲的前環境大臣小泉進次郎，及63歲的內閣官房長官林芳正

林芳正辦公室今天表示，林芳正明天將在國會舉行記者會宣布參選。這將是林芳正繼2012年後，第2次參選總裁。

林芳正是山口縣第3選區選出的眾議員，曾任5屆參議員，過去歷任外務大臣、防衛大臣及農林水產大臣等要職，並在已決定解散的黨內派閥「岸田派」中，擔任過僅次於會長的「座長」職務。

接著是自民黨幹事長茂木敏充，預訂9月4日宣布參選。

小泉進次郎將在9月6日宣布參選。小泉今天上午表示，因為這是他個人首次參選總裁，所以每天都很拚命。他也提到自己贊成採行「選擇性夫婦不同姓」制度，會在9月6日的參選記者會上進一步詳細說明。

再之後就是暫訂9月9日要宣布參選的63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗。

高市作為保守派代表人物，過去跟已故前首相安倍晉三關係深厚，3年前參選總裁時曾獲安倍等人支持，雖然在第一輪投票排名第3無法進入第二輪投票，但在議員票的部分得票數僅次於最高票的岸田。

在富士新聞網8月所做民調中，高市在可能參選的女性中居首位，整體排名也僅次於小泉與石破排名第3。

林芳正 自民黨

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