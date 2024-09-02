涉性虐、剝削數十名女童 澳洲前幼保員認罪

曾擔任幼兒保育員的澳洲男子葛瑞菲斯（Ashley Paul Griffith）今天承認在澳洲和義大利強暴、性虐待和剝削他負責照顧的數十名女孩。

路透社報導，澳洲廣播公司（ABC）報導，數名受害者和其家人齊聚在布里斯本（Brisbane）一間法院，法官賴夫特（Anthony Rafter）花費兩個多小時，宣讀針對葛瑞菲斯的307項指控。

相關案件去年曝光後，警方指控46歲的葛瑞菲斯是澳洲有史以來犯行最嚴重的戀童癖者之一。

葛瑞菲斯2022年因製作兒童性虐待內容首度被捕；一年後，他被控對91名兒童犯下1623項罪行。

然而，有些指控被撤銷。據澳洲廣播公司報導，他今天被指控的罪行涉及大約60名兒童，許多受害者年齡不滿12歲。

這些犯罪行為發生在2003年至2022年間，地點遍及澳洲各地以及義大利中部城市比薩（Pisa）等12處。

葛瑞菲斯已遭監禁，晚些時候將被判刑。根據報導，在法院作出判決前，可能需要兩天以上的時間閱讀受害者陳詞。