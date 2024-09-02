87歲教宗出訪亞洲 健康與大陸議題受關注

教宗方濟各將前往亞洲與大洋洲訪問，但他將飛行3.2萬公里，對已87歲的他是不小負擔！方濟各將於2日到13日訪問印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶與新加坡，這也是他出國期間最久的訪問。由於方濟各近來身體狀況不好，外界相當關心他能否走完全程。另外，各界也關注想與中國建交的教宗會不會在新加坡有所宣示。

降低族群與宗教緊張

根據《美聯社》報導，方濟各去年才因為肺部感染，被迫取消出席杜拜氣候大會的行程，如今又要面對長途旅程，加上12月他將滿88歲，體力恐吃不消。但方濟各希望能追隨前教宗若望保祿二世1989年前往東帝汶的旅程，增加亞洲天主教的推廣，還有降低亞洲國內族群衝突的緊張。

方濟各將首先訪問印尼，希望能和緩天主教徒與穆斯林的關係；隨後，由於他曾於2013年的演講要求天主教堂要在世界上最邊陲的地區興建，讓上帝能幫助更多人，因此他將訪問巴布亞紐幾內亞，並與部落神父和居民一起互動，教宗還可能發表關注氣候變遷的演說，巴布亞紐幾內亞正是受氣候變遷影響也很嚴重的地區。

關注教宗對中表態

《歐洲新聞網》提到，教宗還將訪問東帝汶，除了追隨若望保祿二世，教宗也希望持續撫平當地與印尼打內戰時的歷史傷痕，雖然若望保祿二世1989年就訪問東帝汶，但直到2002年該國才通過獨立公投而成功獨立，且內戰共造成超過20萬人死亡。

教宗的訪問最終站預計是新加坡，方濟各先前曾多次在不同出訪場合，向中國傳達建立聯繫的意願，中國也曾在教宗飛越中國領空時拍電報祝賀。中國境內雖然有1200萬名天主教徒，但中國共產黨是無神論政黨，並有官方、地下教會之分，目前教廷尚未承認中國官方教會，但隨著方濟各轉向，外界也關注此次他到新加坡是否會有相關表態。

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