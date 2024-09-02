雪梨對談 國安諮委李育杰談發展台灣大語言模型

國安會諮詢委員李育杰今在「雪梨對談」分享台灣科技與民主經驗指出，針對AI發展，以及中國百度推出的華語聊天機器人，台灣應該發展自己的大型語言模型，如建立以台灣文本為主體的「可信任生成式AI對話引擎」。

李育杰出席澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）於雪梨舉辦「雪梨對談」（The SydneyDialogue），在「為民主設計技術」（DesigningTechnology For Democracy）場次中，與澳洲外交暨貿易部網路事務暨關鍵科技大使陶林（BrendanDowling）進行對談。

陶林強調，「沒有比台灣更好的對話夥伴」，台灣是一個年輕的民主國家，承受著極大的壓力。眾所周知，台灣面臨嚴峻的地緣政治環境。他回憶起過去訪問台北時，經常聽到「網路安全就是國家安全」這句話。

李育杰則指出，台灣曾被「經濟學人」稱為「世界上最危險的地方」，面臨天災、網路攻擊等挑戰，其中網路攻擊幾乎每秒都在發生，迫使台灣必須成為一個非常強大的國家。

以Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為例，台灣必須控制疫情蔓延，當時使用「台灣社交距離」應用程式，並同時考量隱私保護，確保個人資料在兩週內刪除。台灣在使用技術解決當前問題的同時，也兼顧人權。

他進一步強調，當全球使用Chat GPT或Google搜尋時，它們背後的伺服器也多是台灣製造。台灣作為人工智慧供應鏈的重要參與者，不僅要關注技術發展，也要在網路空間保護自己的產業。

李育杰提到，人工智慧將改變大家的生活，自ChatGPT推出以來，他投入了大量時間進行操作，但卻偶爾有出現簡體中文的現象。此外，2023年百度推出了華語版聊天機器人，他警示說，「如果所有台灣人民都使用來自中國的聊天機器人，中國就會掌握我們的想法，還會教我們怎麼做，這可能成為國家安全風險。」

因此，他認為，台灣作為民主國家，唯一的解決方案就是擁有自己的大型語言模型。他提到，輝達執行長黃仁勳曾表示，每個國家都應擁有自己的人工智慧基礎設施，不僅具備經濟潛力，還能保護國家文化。台灣目前正致力於實現這一目標，「可信任生成式AI對話引擎」（Trustworthy AI Dialogue Engine，TAIDE）正是具體實踐。

談及人工智慧的發展及未來可能出現的「量子電腦」等新技術，李育杰強調，雖然人工智慧技術能用來解決問題，但也必須意識到其潛在風險。從政府的角度來看，政府鼓勵創新，但同時也要提高公眾對新技術的風險認知。

「可信任生成式AI對話引擎」是繁體中文的大型語言模型，由國科會於2023年號召國內學術團隊和國科會轄下機構共同打造，能執行多輪中文對答，並能處理電子郵件、文章、公文的中英翻譯及自動摘要等工作。