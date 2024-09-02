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提振越南柬埔寨旅客赴台 觀光署祭4人同行1人免費

中央社／ 河內2日專電

東南亞旅客赴台市場今年上半年遭中共軍演、花蓮地震等利空夾擊。為提振赴台旅遊，觀光署駐胡志明市辦事處與越南、柬埔寨旅行社合作，自9月起推出「4人同行1人免費」。

交通部觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，受花蓮地震、中共軍演等負面因素影響，加上中國簽證政策鬆綁並以低價策略吸引國際旅客，分散包含越南在內的東南亞旅客赴台旅遊意願。

為衝刺赴台旅遊市場，觀光署駐胡志明市辦事處與越南及柬埔寨主力旅行社合作，自9月起推出「4人同行1人免費」促銷。旅客須於今年入境台灣且行程中須包含指定的台灣新景點，滿足前述條件下，4人同行其中1人即可免團費。

周欣毅評估，今年1至8月越南旅客赴台大約是25萬人次、年減8%。除前述負面因素外，去年9月中旬起越南籍旅客不能再以持日、韓簽證「有條件式免簽」入境台灣，也影響越南赴台觀光市場。

他觀察，以往越南的團客去台灣相當部分透過「有條件式免簽」取得簽證，大概占整團的4至5成。因此，限縮越南籍旅客「有條件式免簽」，不只影響自由行的旅客，也不利於團客前往台灣。

周欣毅表示，除「4人同行1人免費」促銷外，觀光署駐胡志明市辦事處並將啟動首次越南地區觀光代言人計畫，邀請2021年代表越南參加世界小姐大賽並榮獲冠軍的阮垂仙擔任代言人，拍攝首支越南語的台灣觀光宣傳片等。

周欣毅指出，與此同時也將積極經營越南高消費客群，鎖定越南前500大企業，透過舉辦說明會、座談、推廣及商務拜會，希望在這些客群的心中成功將台灣打造為最佳公司獎勵旅遊目的地。

胡志明市 越南

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