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日本作家佐佐涼子病逝 米倉涼子曾主演改編日劇

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本作家佐佐涼子9月1日因惡性腦瘤病逝，享年56歲。佐佐涼子知名作品包括「空中送行者」（エンジェルフライト 国際霊柩送還士），曾被改編成由女星米倉涼子主演的日劇。

日本放送協會（NHK）及讀賣新聞報導，本名渡邊有美子的佐佐涼子出身日本神奈川縣，早稻田大學法學部畢業後擔任過日本語教師，之後成為自由作家，曾經發表過以生與死為主題的作品。

佐佐涼子描寫負責將在海外亡故人士送回母國的「空中送行者」，曾獲2012年的「開高健非虛構作品賞」，並被改編成由米倉涼子主演的日劇引發話題。

此外，佐佐涼子還曾深入觀察末期患者在家醫療，據此創作「生命盡頭」（暫譯，エンド・オブ・ライフ）；也創作描寫難民問題的「國境 移民與難民」（ボーダー 移民と難民）等作品。

佐佐涼子2022年被診斷出罹患惡性腦瘤，此後展開邊對抗病魔邊創作的生活，不過，今年9月1日傍晚病故神奈川縣自宅，享年56歲。

日本 移民 難民

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