解碼中國：梵蒂岡艱難的外交處境

根據官方數字，約有6百萬名天主教徒生活在中國，屬於 「中國天主教愛國會」的一員；該組織由國家監督，不承認梵蒂岡的權威。

不過，中國天主教徒的實際人數，可能是這個數字的2倍；有估計指出，另有約6百萬人也忠於教宗，參加「地下教會」。

其中的爭議不僅關乎信仰問題。梵蒂岡是歐洲唯一不承認北京政府為中國合法政府的國家，而是與中華民國台灣保持外交關係。

中國共產黨對國內的宗教團體施加嚴密控制，從經費到神職人員任命都受到管控。在無法掌控教宗或梵蒂岡的情況下，中共會在多大程度上允許天主教會在其國內運作？

中國政府與天主教會的秘密協議

為了跳脫出這樣複雜的局面，梵蒂岡希望尋求管道跟中國溝通。雙方爭議的關鍵點之一，在於任命主教的「祝聖」（consecration）。

迄今為止，中國一直拒絕由教宗直接任命主教。在北京看來，這形同失去主權與干涉內政。到了2018年，中國與梵蒂岡針對主教任命事宜達成「臨時」協議，允許梵蒂岡和北京都承認的主教被祝聖。

時任教宗發言人的伯克（Greg Burke）2018年曾表示，這項協議並非政治性質，而是牧師工作上的協議。這項臨時協議內的具體程序並未公開，並曾於2020年和2022年兩度延長期限。

今年8月28日，梵蒂岡 「滿意」且樂見中國正式承認95歲的石洪禎為天津教區主教。石洪禎被稱為「地下主教」，他在2019年由於拒絕加入中國天主教愛國會而遭到軟禁。對於中國今年的決定，梵蒂岡表示：「這項措施是教廷與中國政府長期溝通而帶來的正面成果。」

然而，這項協議在天主教會內部存在爭議。天主教香港教區榮休主教陳日君2018年接受DW訪問時曾說，北京政府「不可能任命好的主教」，因為他們「根本不知道什麼是好的主教」。「我真的希望教宗停止這整件事，重新考慮。」香港教區獨立於中國大陸的教會結構之外，其樞機主教由梵蒂岡直接任命。

儘管如此，梵蒂岡的首席外交官帕羅林（Pietro Parolin）仍多次向北京政府發出友好訊號。帕羅林表示，梵蒂岡非常樂觀，認為與中國的臨時協議將在今年底進一步延續。

一般認為帕羅林就是該協議的設計者。他說：「這是一個開始，確立了重要的具體個案。到目前為止的正面發展，給了我們希望，期盼接下來會有更多、更大的進展。」

帕羅林今年5月在由羅馬宗座傳信大學舉辦、紀念首屆中國主教會議百年的研討會上曾表示，如果中方有意願，「教宗也會立即出訪中國」。他補充道：「我的印象是，到目前為止，實現教宗這個願望的條件還沒有滿足。」

台灣與梵蒂岡的邦交關係

身為梵蒂岡的盟友，台灣擔心未來雙方的外交關係受阻。目前全世界只有12個國家承認「中華民國」台灣，包含梵蒂岡，以及位於太平洋、加勒比海和非洲的國家。

一位不願透露姓名的駐台外交官告訴DW：「梵蒂岡如果要與北京建立正式關係，就會在某個時候背叛台灣，這是公開的秘密。」

北京政府似乎尚未決定是否要與梵蒂岡建立正式關係。若天主教「地下教會」正式獲得承認，對於社會穩定可能帶來的衝擊，讓北京憂慮。

中梵關係何去何從？

部分梵蒂岡內部人士並不認為梵蒂岡對中國採取了「軟弱」的態度。

梵蒂岡專家、羅馬聯合校園大學的教授斯基雅瓦奇（Piero Schiavazzi）告訴DW：「在外界看來，可能會認為教會在基本問題上妥協了。但這樣的說法並不完全正確……把中國納入天主教世界，是非常重要的事。我認為問題是下一步將『什麼時候』發生，而不是『在哪裡』發生。」

斯基雅瓦奇認為：「任命一位來自中國愛國會的主教為樞機，會是決定性的一步。」樞機主教可以參與教宗的選舉。

斯基雅瓦奇進一步指出，「教會很清楚，讓天主教樞機選舉的秘密會議中出現一個也忠於北京政府的人，這麼做必然是冒險，但這在教會千年的歷史上，並不是第一次」。他舉例，過去也曾有其他樞機主教選舉人跟君王和皇帝非常親近。

"解碼中國"是德國之聲的一個系列節目，從德國和歐洲的角度對中國在當前國際問題上的立場和論點進行批判性解讀。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】