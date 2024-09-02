影／直擊大陸施壓太平洋島國論壇主席過程 最終公報不見台灣

太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）屈服於中國大陸施壓，更新公報文件，現已全部移除台灣參與文字，而紐西蘭媒體也拍下中國特使錢波要求主席庫克群島總理布朗刪除台灣相關內容的過程。

太平洋島國論壇8月30日發表峰會公報，當中第66項以「與台灣／中華民國的關係」為題，闡明與會領袖重申「1992年確立的台灣以『台灣/中華民國』名義參與太平洋島國論壇的地位不變」。

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）1日報導，該段措辭引發大陸強烈不滿，其特使錢波大發雷霆，施壓刪除文件中有關台灣內容。

太平洋島國論壇後續在8月30日晚間移除官網公報文檔，並於8月31日上傳新文件，文件中現已無台灣相關內容。

除此之外，紐西蘭國家廣播電台太平洋分部（RNZ Pacific）更目擊並錄下錢波要求時任論壇主席、庫克群島總理布朗（Mark Brown）刪除台灣相關內容的過程。

紐西蘭國家廣播電台指出，該台記者可聽見布朗告訴錢波：「我們會把它刪除，我稍後跟你談論此事。」

對此，太平洋地區的政治評論員認為，此事凸顯北京如何威逼地區內其他國家。