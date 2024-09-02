印尼大使：印中正商討雅萬高鐵延伸至其他城市

儘管印尼與中國合作興建的雅萬高鐵傳出虧損，但印尼駐中國大使透露，印中正在商討這條高鐵延伸至印尼其他城市。

印尼雅萬高鐵由中國投資興建並採用中國系統，由雅加達市連接萬隆市，據報導，今年上半年，參與出資的4家印尼國企合計出現3.53兆印尼盾（約新台幣72億元）的虧損；如果加上中方的虧損，這條高鐵上半年的實際總虧損更高。

香港網媒「01」近日刊登了對印尼駐中國大使周浩黎（Djauhari Oratmangun）的專訪，他在訪問中被問到外界對印中之間「一帶一路」倡議合作的債務陷阱擔憂時說，自2018年以來，在印方倡議的「全球海洋支點」（Global Maritime Fulcrum）和中國國家主席習近平提出的「一帶一路」倡議的協同作用下，雙方建立了4條經濟走廊，另有非經濟走廊項目—雅萬高鐵。

他說，雅萬高鐵是印中合作的項目，必須把兩個國家之間的合作看得更遼闊；在早期合作階段，雅萬高鐵有很多所謂的負面意見，但當它通車後，現在形象變得正面了。因此，「我們希望繼續高鐵建設的合作，我們也已展開了兩國之間的磋商」。

他說，磋商內容就是雅萬高鐵由萬隆延伸到其他城市，印方希望與中方在高鐵建設上加強合作。

他表示，雅萬高鐵作為東南亞第一條高速鐵路，肯定會為周邊地區的互聯互通和經濟增長帶來巨大裨益；在中國，高速列車經過的地區創造了經濟增長中心，印方希望效仿中國的做法。