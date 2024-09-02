快訊

6名人質之死：以色列爆發50萬人抗議訴求停火協議

柯文哲稱今年才知京華城840%容積率 她舉質詢證據：離開法院開始說謊

美味又富含蛋白質！起司對健康有害嗎？專家：有些人得節制

印尼大使：印中正商討雅萬高鐵延伸至其他城市

中央社／ 記者張謙香港2日電

儘管印尼與中國合作興建的雅萬高鐵傳出虧損，但印尼駐中國大使透露，印中正在商討這條高鐵延伸至印尼其他城市。

印尼雅萬高鐵由中國投資興建並採用中國系統，由雅加達市連接萬隆市，據報導，今年上半年，參與出資的4家印尼國企合計出現3.53兆印尼盾（約新台幣72億元）的虧損；如果加上中方的虧損，這條高鐵上半年的實際總虧損更高。

香港網媒「01」近日刊登了對印尼駐中國大使周浩黎（Djauhari Oratmangun）的專訪，他在訪問中被問到外界對印中之間「一帶一路」倡議合作的債務陷阱擔憂時說，自2018年以來，在印方倡議的「全球海洋支點」（Global Maritime Fulcrum）和中國國家主席習近平提出的「一帶一路」倡議的協同作用下，雙方建立了4條經濟走廊，另有非經濟走廊項目—雅萬高鐵。

他說，雅萬高鐵是印中合作的項目，必須把兩個國家之間的合作看得更遼闊；在早期合作階段，雅萬高鐵有很多所謂的負面意見，但當它通車後，現在形象變得正面了。因此，「我們希望繼續高鐵建設的合作，我們也已展開了兩國之間的磋商」。

他說，磋商內容就是雅萬高鐵由萬隆延伸到其他城市，印方希望與中方在高鐵建設上加強合作。

他表示，雅萬高鐵作為東南亞第一條高速鐵路，肯定會為周邊地區的互聯互通和經濟增長帶來巨大裨益；在中國，高速列車經過的地區創造了經濟增長中心，印方希望效仿中國的做法。

印尼 雅萬高鐵

延伸閱讀

星宇南半球航線 啟動

早年嫁來台灣印尼婦失智台語全忘 抱孫迷失梧棲街頭

新任交長陳世凱「牽手」 曾是長榮空服、高鐵列車長

防範M痘疫情 入境印尼旅客須填健康資訊

相關新聞

最終報告出爐！伊朗前總統墜機主因曝光 「它」導致直升機砸進山區

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）5月墜機罹難，當局9月1日釋出最終調查指出...

影／直擊大陸施壓太平洋島國論壇主席過程 最終公報不見台灣

太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）屈服於中國大陸施壓，更新公報文件，現已全部移除台灣參與文字，...

新創與傳統如何並存？紐時數位轉型揭新聞業變革暗潮

大企業想開闢新事業，應該考量成本從內部創業，或另外成立新事業以避免太多「干擾」？曾擔任《華爾街日報》報版副總編與彭博社主編的美國哥倫比亞大學新聞學院教授格魯斯金用他曾擔任《華爾街日報》網站總編輯的經歷，以及觀察《華盛頓郵報》、《紐約時報》數位轉型經驗，提供新聞業第一線人士的見解。這當中也透露出，那些帶領組織創新的主管們所面臨的潛在風險。...

找辭職代辦都是沒骨氣年輕人？71歲也選擇合法神隱

不少日本人對辭職代辦服務（退職代行）這特殊行業感到嗤之以鼻，認為社會新鮮人或年輕員工沒骨氣，才會選擇這種沒常識的方法。不過代辦業者都說，委託人年齡分布比外界想像得廣，甚至有71歲的上班族。找人代提辭呈，也可以說與日本人的價值觀、民族性有關。 辭職代辦服務是專門業者向委託人的公司提交辭職申請，本人無需出面也不必與公司聯繫。調查說，已經有一成八的大企業接過代理人的辭職申請，顯見這行業發展蓬勃。

北京穩定拉攏盟友！美國大選分歧 地緣政治風雲詭譎

美、中各解內部問題？

極右勢大…德東2邦議會選舉 AfD恐成多數黨

德國東部圖林根邦與薩克森邦一日舉行邦議會選舉。民調顯示，極右派政黨另類選擇黨（ＡｆＤ）支持率在兩邦均有三成以上。該黨若勝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。