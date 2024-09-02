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極右AfD黨德東選舉大勝 胡克躍升黨內新要角

中央社／ 德國艾福特1日綜合外電報導

以煽動言詞反移民、反伊斯蘭出名的德國極右翼政治人物胡克，今天帶領極右的德國另類選擇黨在圖林根邦選舉勝出，使極右翼在二戰結束以來首度於地方選舉成為第一大黨。

紐約時報指出，今在前東德的圖林根（Thuringia）、薩克森（Saxony）邦選舉，德國另類選擇黨（AfD）均得票顯著，於圖林根得票32.8%成為最大黨，中間偏右的老牌基民黨（CDU）23.6%居次；薩克森邦部分，AfD得票30.6%居次，但緊咬基民黨的31.9%。

今年初從左派黨（Die Linke）出走、由前共產黨員瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）創立的新黨「莎拉瓦根克內希特聯盟」（BSW）則分別於圖林根、薩克森斬獲15.8%、11.8%得票，在這兩邦成為第3大黨。

華盛頓郵報引述德國馬歇爾基金會（GMF）德國分會會長大衛費普（Sudha David-Wilp）說：「這是二戰結束以來，德國在選舉中首見極右政黨成為最大黨，意義不言可喻。主流政黨必須意識到AfD在這（圖林根邦）已生根。」

雖然光譜屬極左的BSW痛恨納粹並擁護憲法，但在反移民、親俄反援烏等很多觀點上卻與AfD相同。AfD、BSW在德東崛起讓社民黨籍總理蕭茲（Olaf Scholz）的聯合內閣於德國政壇的形勢更加險峻。

3黨聯合內閣老大的中間偏左社民黨（SDP），在圖林根得票6.1%、薩克森得票7.3%，低空飛過進入邦議會所需的5%門檻；綠黨在薩克森勉強過5%，在圖林根沒過；自由民主黨（FDP）則在兩邦都不到1.5%。

大衛費普表示，雖然執政聯盟這次是在地方選舉慘敗，但讓他們在這兩邦吃大虧的議題－對移民的不滿、烏克蘭戰爭和高昂生活成本等，卻都是全國性問題。

AfD在圖林根、薩克森兩邦執政的機率不高，因為所有黨派都拒絕與他們合作，但初步估計AfD在兩邦的議會能贏得超過1/3席次，將能否決諸如法官任命、修改邦憲法等重要決策，「成事不足、敗事綽綽有餘」。

法新社報導，52歲的胡克（Bjoern Hoecke）曾是高中歷史教師，是4個孩子的父親，如今已成AfD黨內最激進、也最突出的領袖之一。

他所屬的AfD在崛起前一度是個邊緣小黨，今天卻在德東圖林根邦（Thuringia）囊括近33%選票，在鄰近的薩克森邦（Saxony）則與老牌的基民黨（CDU）不相上下。

在明年9月的聯邦大選，AfD勢必利用民眾對移民和犯罪的擔憂，繼續重創中左翼總理蕭茲（OlafScholz）的聯合政府。

胡克今天表示他「充滿自豪」，且已「準備好承擔治理地方的責任」。然儘管在圖林根邦議會贏得1/3席次，AfD卻不太可能掌權，因為其他政黨已排除與這個極右政黨在地方組閣的可能性。

胡克身材削瘦並有一雙炯炯有神的藍眼珠，他雖出身原西德地區，長期以來卻一直有爭議，被德國情報部門視為政治極端分子。

他主張打破德國為納粹罪行懺悔的文化，還曾稱柏林大屠殺紀念碑為「恥辱紀念碑」。

如今胡克儼然AfD的關鍵人物之一，這個政黨在長達10年時間裡，從疑歐論者演變為一個以民族主義和反伊斯蘭為綱領、反對多元文化主義並否認氣候變遷的政黨。

德國情報機構負責人哈爾登旺（ThomasHaldenwang）2020年判定胡克是「右翼極端分子」。

在最近一次選舉造勢時，胡克稱圖林根邦已淪一塊「吸引移民的磁鐵」他向群眾承諾如果勝選，將「實施驅逐非法移民的重大計畫」。

胡克也承諾為圖林根邦出生的德國寶寶提供1萬歐元（約新台幣35萬元）津貼，他還痛批環保人士，贏得現場群眾歡呼。他也誓言要削減國內安全部門權力，要砍打擊右翼極端主義的資金，並指控公共廣播公司試圖將他「污名化」。

胡克今年因使用被禁的納粹口號「一切都是為德意志」（Alles fuer Deutschland）而被罰款2次。

他今天面帶微笑，高舉雙臂，出席在圖林根邦首府艾福特（Erfurt）舉行的選後之夜，一嚐勝利滋味，這場慶祝活動禁止記者參加。

AfD在圖林根邦、薩克森邦創紀錄的選舉勝利，勢必讓他們擁有否決某些地方政策的權力。

胡克呼籲其他政黨別將AfD拒之門外。他說：「我只能對此提出警告。任何想要圖林根邦局勢穩定的人，都必須與AfD整合。」

德國 移民

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