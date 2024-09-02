鐵達尼號解體影像曝！傑克後擁蘿絲的經典船頭殘骸腐蝕掉落
英國廣播公司（BBC）報導，歷史上最知名船難「鐵達尼號」沉沒北大西洋海底112年，長年負責打撈鐵達尼號海底文物的RMS Titanic，9月2日公布殘骸最新影像指出，電影《鐵達尼號》男女主角經典一幕所在的標誌性船頭，一處長達4.5公尺部分腐蝕落入海床，說明長眠3800公尺下的鐵達尼號正在慢慢消失。
鐵達尼號沉沒於1912年4月，造成1500人罹難，而事件也啟發金獎導演詹姆斯卡麥隆拍出淒美巨作《鐵達尼號》，其中傑克帶蘿絲站上船頭感受風、海與速度的畫面更成為經典一幕。
不過，根據RMS Titanic公布真實的鐵達尼號最新影像顯示，船頭左舷側一處長達4.5公尺處欄杆，在過去2年的某個時間，已經不堪腐蝕而掉落更深的海床，說明船體正在逐漸解體消失。
根據深海繪測公司Magellan與紀錄片公司Atlantic Productions在2022年的掃描影像，仍舊可見船頭左舷完整的欄杆部分。然而，不只船頭，船身多處鐵製部分已受到細菌啃食而慢慢腐蝕。
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