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越南加強表態一中 分析：爭取經濟利益減輕南海壓力

中央社／ 河內2日專電

越南近日在與中國的聯合聲明中加強附和「一中」。分析認為，這可能是為了經濟利益並減輕北京在南海帶給河內的壓力；越台互信雖可能面臨考驗，但經濟上仍有很多合作動力。

越共總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）接任越共總書記約2週時間旋即於8月下旬出訪中國，越中雙方並發表聯合聲明，越南在聲明中不斷填充「一中」內涵，立場往中國大幅靠近。

根據越中聯合聲明，越南「承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。這些都是2022年底的越中聯合聲明中未曾出現的用字。

國立台灣大學訪問學者黃心光（Huynh Tam Sang）向中央社表示，越南所聲明的「一中」與中國有很多相同點，這很可能是越南新一代領導想在外交上對中國表現得較為信任和親近，藉此爭取經濟利益並減輕北京在南海給河內帶來的壓力。

他說，雖然台越間的互信可能會因此遭受考驗，然而，他認為台灣一定程度上能夠理解越南的「難處」，因為河內面臨來自北京的壓力以及必須努力平衡對美國和中國的關係，這可能會給越台雙方帶來一定的同理心。

基於這些理由，黃心光指出，這對正在良好發展且因經濟「推力」而帶來動力的越台關係不會有太多影響。越南需要台灣投資促進經濟發展；台灣也需要越南來減少對中國的經濟依賴，這與台灣正在追求的「去風險化」戰略相呼應。

他強調，越南在國際關係上不選邊，越中聯合聲明對台灣的表述主要是外交性質，不意味越南將會「棄台選中」。他對越台關係的發展並不悲觀，相反地，他相信越台有很多合作動力，例如在半導體領域等。

在越中聯合聲明發布隔天，中華民國外交部即透過新聞稿嚴正駁斥「台灣是中國領土不可分割的一部分」說詞。

中華民國外交部呼籲，扈從中國國家切勿罔顧歷史，更要認清中國極權專制本質，而非一昧配合中國顛倒是非、惡意貶抑台灣主權及合理化中國威權擴張意圖的言論，徒增國際社會的不穩定。

中華民國外交部重申，中華民國台灣是民主自由國家，民主台灣與專制中國互不隸屬是長期以來國際公認的客觀事實，也是當前台海的現狀；中華人民共和國從未統治過台灣，台灣更不是中華人民共和國的一部分。

中華民國台灣 經濟發展 越南

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