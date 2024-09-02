日本最年輕市長 27歲石田健佑當選秋田大館市長
日本秋田縣大館市長選舉昨天投開票，無黨籍新人石田健佑首度當選，並以現年27歲之齡，成為日本目前最年輕的現任市長。
朝日新聞報導，石田曾經擔任大館市議會議員，在這次選戰中擊敗其他同為新人的2名候選人，分別為62歲的社福機構職員麓幸子，以及受到公明黨縣本部推薦的55歲前大館市議員日景賢悟。
根據日本全國市長會，2023年春天當選兵庫縣蘆屋市長的高島崚輔出生於1997年2月，而石田為同年6月出生，這也代表石田將成為日本全國最年輕的現任市長。
選舉結果昨天出爐之後，石田的支持者情緒相當激動。石田在市務所表示：「當選不是目標，將與市民同在，一步一步推動大館的發展。」
大館市目前面臨的困境包含人口急速減少以及高齡化。截至今年4月1日，當地人口約6萬6000人，與10年前相比減少逾1萬人；此外，大館市65歲以上老年人口占比超過40%，預計到2050年當地人口恐跌破4萬。
這場選舉因此也聚焦在人口減少與少子高齡化對策。石田的政見包含創造年輕人欲從事的工作，以及從市外獲得人才以減輕當地人手不足，並在街頭大聲疾呼「因為年輕，所以更有行動力」。
石田出生於大館市，曾經在東京工作，後來返鄉創立用有機廢棄物飼養獨角仙的公司，並在2023年春天首度當選大館市議會議員。他在市長選戰中獲得以年輕企業主為主的支持。
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