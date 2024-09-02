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韓檢搜索女兒住處 將前總統文在寅列收賄被告

中央社／ 首爾2日綜合外電報導

南韓媒體披露，檢方8月30日搜索前總統文在寅女兒的住所等地，並將文在寅列為收賄案嫌疑人。南韓檢方偵辦文在寅的前女婿獲任航空公司高層一事中，懷疑文在寅恐涉收賄。

南韓「中央日報」指出，全州地檢署1日證實檢方正根據法院發布的搜索票，對優待文在寅之女文多惠移居泰國等各項情事進行詳細調查，並強調本案偵辦無涉政治。

全州檢方8月30日搜索文多惠於首爾的住處，調查她徐姓前夫被特定任命為泰國易斯達航空（ThaiEastar Jet）高層一事裡，文在寅夫婦可能為女兒一家提供金援。泰國易斯達航空為南韓廉航易斯達航空（Eastar Jet）在泰國的合資公司。

文多惠被控2018至2020年移居泰國期間與至少3名當時南韓總統府青瓦台的人員有資金往來。檢方要釐清從文多惠帳戶轉出的錢有無來自文在寅夫婦及公款。

據搜索票所載，檢方相信文多惠徐姓前夫2018年7月到2020年4月間收受達2.23億韓元（約新台幣535萬）薪資與住房津貼，是來自當時執政的共同民主黨前議員李相稷行賄。

檢方另於8月31日傳喚在野小黨「祖國革新黨」黨魁曹國，曹國時任負責民政的總統府高級秘書，肩負考核政府官員和管理總統家屬等工作。

曹國質疑檢方查前總統查3年的適宜性，認為現在大動作偵辦此案是想轉移現任總統尹錫悅與第一夫人遭質疑不當政商關係的焦點。

韓聯社指出，李相稷2018年利用職務之便，將沒有任何航空業工作經驗的前駙馬帶進自己任職的泰國易斯達航空擔任高層。

檢方認為徐姓前駙馬在泰國易斯達航空擔任高層期間收到的薪酬恐為文在寅所收受的賄賂。

南韓 文在寅 泰國

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