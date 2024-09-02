快訊

柯文哲出北檢沒回家…與陳佩琪直奔黃珊珊住處 原因曝光

京華城案柯文哲無保請回 她酸全靠「這三字」：別開心太早

竹北天坑建案承購戶不解約 投資客算盤一打寧可賭了

最終報告出爐！伊朗前總統墜機主因曝光 「它」導致直升機砸進山區

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗公布前總統萊希墜機罹難最終調查指出，惡劣天氣狀況是直升機失事主因。圖為5月20日搜救人員於事故現場進行搜救。美聯社
伊朗公布前總統萊希墜機罹難最終調查指出，惡劣天氣狀況是直升機失事主因。圖為5月20日搜救人員於事故現場進行搜救。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）5月墜機罹難，當局9月1日釋出最終調查指出，惡劣天氣狀況是失事主因，當時濃霧突然上升導致直升機衝撞山區，且調查人員並未發現任何蓄意破壞痕跡。

今年5月19日，伊朗前總統萊希、伊朗前外交部長與其他6名隨行人員，搭乘直升機行經伊朗北部山區時失事身亡。

現在，伊朗武裝部隊（Armed Forces）總參謀部最高委員會（ Supreme Board of the General Staff）在最終報告表示，「該地區春季複雜的天氣狀況」是墜機的主要原因。

另外，調查顯示，失事直升機的零件或系統均未發現蓄意破壞痕跡，消除外界連月來揣測。

伊朗 直升機

延伸閱讀

非洲多國總統抵陸 為基建尋資金

首要任務是穩定供電 賴總統：2030年前不缺電

陳昭姿稱傳訊給總統 總統府：賴總統私人手機已停用

俄羅斯失聯Mi-8直升機墜毀 當局尋獲17具遺體和直升機殘骸

相關新聞

最終報告出爐！伊朗前總統墜機主因曝光 「它」導致直升機砸進山區

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）5月墜機罹難，當局9月1日釋出最終調查指出...

找辭職代辦都是沒骨氣年輕人？71歲也選擇合法神隱

不少日本人對辭職代辦服務（退職代行）這特殊行業感到嗤之以鼻，認為社會新鮮人或年輕員工沒骨氣，才會選擇這種沒常識的方法。不過代辦業者都說，委託人年齡分布比外界想像得廣，甚至有71歲的上班族。找人代提辭呈，也可以說與日本人的價值觀、民族性有關。 辭職代辦服務是專門業者向委託人的公司提交辭職申請，本人無需出面也不必與公司聯繫。調查說，已經有一成八的大企業接過代理人的辭職申請，顯見這行業發展蓬勃。

北京穩定拉攏盟友！美國大選分歧 地緣政治風雲詭譎

美、中各解內部問題？

極右勢大…德東2邦議會選舉 AfD恐成多數黨

德國東部圖林根邦與薩克森邦一日舉行邦議會選舉。民調顯示，極右派政黨另類選擇黨（ＡｆＤ）支持率在兩邦均有三成以上。該黨若勝...

極左帶頭…遲未任命總理 馬克宏遭串連彈劾

法國下議院國民議會最大勢力新人民陣線（ＮＦＰ）旗下的極左政黨「不屈法國」，八月卅一日號召其他政黨支持其對總統馬克宏發動彈...

前女婿涉弊 文在寅列收賄嫌疑人

繼南韓檢方八月卅日突襲搜索前總統文在寅女兒文多惠住所後，韓媒一日引述消息人士報導稱，在對文多惠住所的搜索票上，文在寅被列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。