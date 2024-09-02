最終報告出爐！伊朗前總統墜機主因曝光 「它」導致直升機砸進山區

不少日本人對辭職代辦服務（退職代行）這特殊行業感到嗤之以鼻，認為社會新鮮人或年輕員工沒骨氣，才會選擇這種沒常識的方法。不過代辦業者都說，委託人年齡分布比外界想像得廣，甚至有71歲的上班族。找人代提辭呈，也可以說與日本人的價值觀、民族性有關。 辭職代辦服務是專門業者向委託人的公司提交辭職申請，本人無需出面也不必與公司聯繫。調查說，已經有一成八的大企業接過代理人的辭職申請，顯見這行業發展蓬勃。

2024-09-02 08:00