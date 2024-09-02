最終報告出爐！伊朗前總統墜機主因曝光 「它」導致直升機砸進山區
美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）5月墜機罹難，當局9月1日釋出最終調查指出，惡劣天氣狀況是失事主因，當時濃霧突然上升導致直升機衝撞山區，且調查人員並未發現任何蓄意破壞痕跡。
今年5月19日，伊朗前總統萊希、伊朗前外交部長與其他6名隨行人員，搭乘直升機行經伊朗北部山區時失事身亡。
現在，伊朗武裝部隊（Armed Forces）總參謀部最高委員會（ Supreme Board of the General Staff）在最終報告表示，「該地區春季複雜的天氣狀況」是墜機的主要原因。
另外，調查顯示，失事直升機的零件或系統均未發現蓄意破壞痕跡，消除外界連月來揣測。
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