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菲律賓M痘近期確診8病例 多為性行為感染

中央社／ 馬尼拉2日專電

菲律賓近期M痘確診病例再增3人，使得恢復中的確診病例累計達到8人，其中6人是透過性行為感染。

菲律賓衛生部昨天宣布，新增病例當中，2例居住在大馬尼拉地區，1例居住在呂宋島南部，3例全是屬於較為溫和的第二分支病毒（Clade II）。

3人均為男性，在出現症狀之前3週並無旅行歷史。

菲律賓2022年7月發現首起M痘確診病例，累計迄今已有17例；就今年而言，首例於8月19日發現，兩週以來累計達8人，目前都在家休養及等候症狀消退。

菲律賓衛生部部長荷博沙（Teodoro Herbosa）表示，近期確診病例大多數是透過性行為感染病毒。

荷博沙說，菲國的M痘傳播方式「明顯是近距離、親密和皮膚接觸，預防措施也很明確，避免親密接觸，尤其是與多重性伴侶接觸，尤其是陌生對象。」

M痘的主要症狀是發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。

世界衛生組織（WHO）8月14日宣布M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是世衛組織最高警報級別。

M痘 確診

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