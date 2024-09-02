菲律賓突搜詐騙賭博園區 162人落網、2台灣人被捕

菲律賓官員今天表示，當局昨天突搜中部宿霧省（Cebu Province）一處涉嫌非法線上賭博暨網路詐騙的建築群，逮捕了162人，大多數是中國及印尼人士，有2名台灣人被捕。

美聯社報導，菲律賓逾100名公務人員昨天在軍事情報部門協助下，突搜位於宿霧省拉撲拉撲市（Lapu-lapu）一處名為「旅遊花園度假村」（TouristGarden Resort）的建築群，當地有10棟建築，附加游泳池、卡拉OK酒吧及餐廳。

根據菲律賓總統反組織犯罪委員會（PresidentialAnti-Organized Crime Commission），這次突搜是依印尼駐馬尼拉大使館要求，以營救8名據報導被迫在該線上賭博中心工作的印尼人士。

據悉，菲律賓當局至少逮捕162名外國人士，他們「被發現在該建築群內的3個不同詐騙農場工作」。菲國官員指出，此類犯罪包括愛情詐騙、賭博和網路投資計劃，騙取了受害者的大量金錢。

當地宿霧日報（Cebu Daily News）報導，菲國當局逮捕了83名中國人、70名印尼人、6名緬甸人、2名台灣人及1名馬來西亞人。

今年7月，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）下令查禁猖獗的離岸博弈公司，這些公司大多數由中國人經營，主要為在中國的客人服務，因為在中國非法賭博遭禁止。

菲律賓當局也持續追查前華裔女市長郭華萍（AliceGuo）的下落，她原是丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長，目前已遭撤職，疑似已在7月潛逃出境。

在此之前，郭華萍曾是全國焦點，因為她涉及詐騙案，而且身分成謎，當選前鮮為人知，致使議員質疑她是中國間諜。

郭華萍身分之謎成為焦點始於今年3月。當時，菲律賓當局對她擔任市長的班班市一處博彩賭場展開突搜行動，發現這實際上是一個網路詐騙園區，涉嫌人口販運和非法拘留。

在此期間，菲律賓當局解救了近700名員工，包括202名中國人和73名其他國家人士。郭華萍被發現擁有該園區近一半土地，且詐騙中心就在她的辦公室後方，但她聲稱自己在兩年前競選市長之前就已賣掉這處產權。

菲律賓反洗錢委員會等有關當局近日在司法部提告，指控潛逃出境的郭華萍及另外35人涉犯數項洗錢相關罪行。