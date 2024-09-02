德國另類選擇黨 禁止記者參加選後之夜

德國薩克森邦與圖林根邦地方議會今天舉辦投票，極右翼另類選擇黨預估將是這場選舉的最大贏家，然而該黨今晚在圖林根邦首都艾爾福特（Erfurt）舉辦的選後之夜，將在沒有任何記者媒體的狀況下舉行。

德國另類選擇黨圖林根黨部日前發出選後之夜活動的50張媒體邀請函，部分跨區域媒體未在名單內，包括明鏡週刊（Der Spiegel）、圖片報（Bild）、柏林日報（Die taz）和世界報（Die Welt），這些媒體聯合向艾爾福特地方法院提出訴訟，反對該黨將自家記者排除在選後之夜活動外。

德國另類選擇黨地方黨部表示，沒有足夠空間容納所有記者。他們共收到150記者申請，此外還必須容納另外150位德國另類選擇黨的賓客。對於受邀的50位媒體，是因為他們持續報導該黨在圖林根邦的新聞。並對法院判決提出上訴。

艾爾福特地方法院審判長弗里森（Christoph vonFriesen）昨替判決辯護表示，選後之夜不是選舉工作人員和黨友之間的答謝活動，而是具有一種資訊性質。德國另類選擇黨既然給予其他媒體邀請函，就代表這活動是公開的。因此德國另類選擇黨必須讓其他媒體也能參加，必須有平等的媒體代表權，包括透明篩選流程。

德國另類選擇黨決定今天將禁止所有記者出席，並取消已發出的五十張媒體邀請函，僅在選舉後安排黨政代表受訪。選後之夜往往是了解政黨對選舉結果反應的場所，也是與政黨代表接觸的重要機會。

德國另類選擇黨長期試圖支持右翼和右翼極端媒體，要求媒體提供符合該黨利益的報導，若立場不合則被歸類為政治打手。同時，該黨也選擇性地接受特定媒體採訪，其他媒體只能引用報導。