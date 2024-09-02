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極左帶頭…遲未任命總理 馬克宏遭串連彈劾

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
法國經濟學家卡斯特（中）獲新人民陣線推舉為總理人選。（法新社）
法國經濟學家卡斯特（中）獲新人民陣線推舉為總理人選。（法新社）

法國下議院國民議會最大勢力新人民陣線（ＮＦＰ）旗下的極左政黨「不屈法國」，八月卅一日號召其他政黨支持其對總統馬克宏發動彈劾，理由是他至今拒絕任命ＮＦＰ推派的卡斯特擔任新總理，嚴重未能履行法國憲法規定的總統職責。

國民議會七月七日舉行決選投票後，左派的新人民陣線雖未單獨過半，但推舉經濟學者卡斯特出任總理。馬克宏在巴黎奧運八月十一日落幕後，八月廿三日終於分批約見各黨派，以任命新總理，且也有馬克宏幕僚說，他可能在八月廿七日或廿八日做出任命，但他仍無視卡斯特的提名。

法新社八月卅一日報導，不屈法國的國會議員在草擬的彈劾決議寫道，國民議會和參議院可以且必須捍衛民主，抗衡馬克宏的專制傾向。不屈法國國會黨團主席帕諾說，該黨團已將前述文件寄給其他議員，以收集連署。

但法新社指出，總統彈劾案最終須法國國會兩院三分之二議員批准，要成功需克服多道困難障礙。許多憲法專家也主張，現行法國憲法制憲的假設是，該國選制將產生明確多數，但對國會各黨不過半時如何正確運行，憲法規範模糊。馬克宏則以「確保體制穩定」是其職責為由，拒絕任命卡斯特。

國民議會現由新人民陣線、馬克宏的中間派「同在」聯盟，及極右派的國民聯盟三足鼎立。馬克宏七月起致力找尋一位不會立即被倒閣的總理，但不屈法國主張，總理人選不可任由馬克宏用政治交易產生。

看守總理艾塔爾八月廿三日會見馬克宏時，說若有不屈法國成員入閣，將立刻提出不信任案。國民聯盟黨魁巴德拉和該黨大咖雷朋八月廿六日會晤馬克宏後，巴德拉也說若由左派人士出任總理，其陣營會立即發動倒閣。

卡斯特和新人民陣線八月廿三日也和馬克宏磋商；卡斯特當天說，馬克宏承認選民已表達想改變政策路線，但她認為馬克宏仍嘗試籌組自己的政府。

路透日前引述消息人士報導，馬克宏考慮的總理潛在人選包括法國北部上法蘭西大區首長貝特宏，以及社會黨的前總理卡澤納夫。法媒近期則另點名巴黎郊區聖多旺市長博安恆。

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