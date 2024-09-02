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極右勢大…德東2邦議會選舉 AfD恐成多數黨

聯合報／ 編譯高詣軒盧思綸／綜合報導

德國東部圖林根邦與薩克森邦一日舉行邦議會選舉。民調顯示，極右派政黨另類選擇黨（ＡｆＤ）支持率在兩邦均有三成以上。該黨若勝出，將是德國二戰後首次有極右政黨成為任一邦議會的最大黨，這將再對總理蕭茲領導、但民調低迷的三黨聯合內閣施壓。

布蘭登堡邦廿二日將舉行地方選舉，這三個曾為東德領土的邦選舉結果，被視為明年九月德國國會大選的風向球。路透報導，ＡｆＤ在圖林根的民調數字以三成居首，在薩克森則與保守派基督教民主黨拉鋸，分別達三成和三成二。

華爾街日報引述佛爾沙研究中心八月的民調指出，蕭茲的社會民主黨在圖、薩兩邦支持率僅約百分之六。該黨的全國支持率也僅達一成五，低於ＡｆＤ的一成七。蕭茲執政聯盟也面臨內鬥，成員之一的綠黨公開對內開砲，能否撐到明年大選還是未知數。

民調也顯示，今年初成軍的左翼政黨ＢＳＷ一日將大有斬獲，該黨和ＡｆＤ同樣反移民、疑歐、親俄、批評軍援烏克蘭。ＢＳＷ預計在兩邦贏得一成二至兩成，可能成為左右兩邦執政權的造王者。綠黨和另一聯合政府成員自由民主黨，卻很可能連百分之五的席次分配門檻都難以達到。

紐約時報報導，這次選舉凸顯原屬東、西德的兩地在政治和社會態度持續有分歧；ＡｆＤ等極端主義政黨在東西各地聲勢看漲，正悄悄衝擊移民、援烏等全國政治議題。不過即使ＡｆＤ在兩邦選舉拔得頭籌，也不太可能執政，因為該黨單獨過半機會不大且缺少他黨願意與其結盟。

紐時認為，納粹時代終結近八○年的現在，極右政黨若贏得相對多數，其象徵意義不容小覷。萬一ＡｆＤ或ＢＳＷ真的組成聯合政府、拿到邦執政權，恐使柏林當局大為頭痛。德國各邦領袖可列席聯邦參議院，該院雖通常會批准聯邦議院（下議院）的法案，但可在一定程度上阻擋，拖延特定法案，且參院有權選舉聯邦憲法法院法官。

兩邦投票時間為一日上午八時至晚間六時（台灣時間一日下午二時至二日凌晨零時），當天出爐的初步結果將透露選民意向，但大概不能確切看出誰將入主兩邦政府。

德國 民調

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