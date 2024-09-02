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前女婿涉弊 文在寅列收賄嫌疑人

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓前總統文在寅（左一）及其夫人金正淑（右二）。圖為兩人二○一七年十一月在越南出席亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖會議。（路透）
南韓前總統文在寅（左一）及其夫人金正淑（右二）。圖為兩人二○一七年十一月在越南出席亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖會議。（路透）

南韓檢方八月卅日突襲搜索前總統文在寅女兒文多惠住所後，韓媒一日引述消息人士報導稱，在對文多惠住所的搜索票上，文在寅被列為涉嫌收賄的嫌疑人。另有報導稱，隨著檢方對事件關係人的調查結束，預料檢方的搜查遲早會轉向文在寅。

對文在寅前女婿「徐先生」在他二○一七年至前年總統任內，曾獲聘泰國廉航「泰國易斯達航空」高管，領取跟其資歷不符的高額薪資及房租補助，遭質疑背後可能是文在寅和前國會議員李相稷間有利益交換案，負責偵辦的全州地方檢察廳雖以偵查不公開為由，未公開披露案件詳情，僅強調「不會考慮任何政治因素」。

但韓媒一日和八月卅一日均引述法界等相關人士報導，文在寅已被列為犯罪嫌疑人。進步派大報「韓民族日報」並獨家報導，承辦本案的全州地檢刑事三部正研究法理與判例，是否能對文在寅適用「直接賄賂」，而非目前外界認為的「第三方賄賂」。

現階段，全州地檢的調查方向為文在寅涉嫌收受第三方賄賂，但在調查他及其夫人金正淑的帳戶金流後，已轉向直接收賄。韓媒報導稱，檢方將在完成對扣押證物的調查並傳喚文多惠訊問後，再決定要對文在寅做出什麼指控。

惟由於文多惠屆時很可能行使緘默權，就像她前夫徐某今年三度以證人身分被檢方訊問時那樣，因此本案的發展預料將取決於檢方能取得多少客觀證據或陳述，以證明對文在寅的相關指控。

對與文在寅同黨的共同民主黨政治人物批評，本案是對他總統任內有兩位保守派前總統：李明博及朴槿惠被判處重刑入獄的政治報復，南韓執政黨「國民力量」發言人指稱，任何人都沒有不受司法調查的特權。

但東亞日報等韓媒五月曾報導，全州地檢廳長李昌洙該月從西南部的全羅北道調任可謂南韓「天下第一檢」的首爾中央地方檢察廳廳長，他在總統尹錫悅擔任檢察總長時曾任南韓大檢察廳發言人，被認為是「親尹」人馬。

南韓 收賄 文在寅

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