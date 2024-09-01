日本沖繩那霸機場飛機輔助引擎冒煙 幸無人受傷

日本沖繩那霸機場今晚近7時（台灣時間近6時），一架載有505名乘客準備飛往東京羽田機場的飛機的輔助引擎冒煙。全日本空輸公司（簡稱全日空）表示，經檢查確認是因引擎漏油所致，無人受傷。

日本放送協會（NHK）報導，那霸機場事務所及全日空表示，今晚近7時，那霸機場飛往東京羽田機場的全日空474班機的輔助引擎冒煙。

根據同時間在那霸機場等待其他班機的乘客所拍攝到的影像，這架全日空飛機的機體後方冒出白煙，煙勢猛烈。

全日空表示，這架班機載有505名乘客，機內並無煙霧，也沒人受傷。此外，也未影響到其他班機的起降。在檢查機體之後，發現是輔助引擎漏油。經地勤人員處理，確認安全無虞後，這架班機於今晚9時10分左右起飛，飛往東京羽田機場。