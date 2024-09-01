法屬新喀里多尼亞涉暴動獨派人士 多黨聯盟提名為領袖

太平洋法屬新喀里多尼亞發生致命暴動迄今已3個多月，當地支持獨立的一個多黨聯盟已提名知名反對派領袖泰因為領導人，他目前被關押於法國本土。

法新社報導，自認是「政治犯」的泰因（Christian Tein）和另外6人被控跟5月在新喀里多尼亞策劃致命暴動的組織有關，他們於6月被送往法國本土接受羈押。新喀里多尼亞發生暴亂迄今，已經有11人喪命。

泰因今天被提名為「卡納克社會主義民族解放陣線」（FLNKS）領袖，這可能會使結束當地危機的行動變得更加複雜。

新喀里多尼亞先前宣布投票改革，允許居住當地10年的法國居民參與省級選舉，引發獨派不滿，5月13日便發生暴動。當地原住民卡納克族（Kanaks）擔憂，此舉可能導致他們永遠都是政治上的少數族群，並阻礙他們的獨立計畫。

組成FLNKS的4個政黨之一、大洋洲民主聯盟（RDO）領袖胡穆尼（Laurie Humuni）指出，泰因獲提名是對於他在獨立運動中領導所屬政黨的認可。

目前尚不清楚FLNKS聯盟的另外兩個政黨是否支持提名泰因出任領導人，他們拒絕參加近期的聯盟會議，還表示不會支持FLNKS的任何提議。

該聯盟日前聲稱他們願意重啟談判，以結束新喀里多尼亞的示威活動，但前提是當地反獨立政黨需被排除在談判之外。

法國駐太平洋大使8月29日在太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）說，法國已跟太平洋島國領袖達成協議，同意真相調查團前往陷入動亂的新喀里多尼亞，但調查團前往當地的日期尚未敲定。