超級遊艇貝氏號沉沒…船員憶驚險救人瞬間 「英國比爾蓋茲」也沒能生還

超級遊艇「貝氏號」2週前在義大利西西里島附近海域沉沒，造成英國科技大亨林奇與其他6人罹難，遊艇工作人員說有些船員一度落海，而他們成功回到船上後仍盡全力拯救乘客。

英國豪華風帆遊艇「貝氏號」（Bayesian）8月19日清晨在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口附近，遭遇強烈風暴突襲後沉沒。

義大利安莎通訊社（Ansa）昨天報導，當晚擔任看守職務的船員葛瑞菲斯（Matthew Griffiths）告訴調查人員：「當風速來到20節（時速37公里）時，我叫醒船長。他下達指令叫全部的人起床。」

葛瑞菲斯表示，「船隻傾斜，我們都被拋進海裡，之後我們設法回到船上，試圖拯救我們救得到的人」，而船長柯特費德（James Cutfield）也救了一名1歲小女嬰和她的媽媽。

葛瑞菲斯、柯特費德及船舶工程師伊頓（Tim Parker Eaton）都被義大利當局以可能涉及過失殺人和船舶失事為由進行調查。遭調查不必然代表有罪，也不代表之後會被正式控告。

根據義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）今天的報導，柯特費德提供調查人員的說法跟葛瑞菲斯類似，說船隻傾斜45度後維持了一陣子，之後突然完全向右倒。

伊頓之前不曾評論這起調查。晚郵報今天報導，伊頓表示風暴襲擊當下，所有的門和艙口都是關閉的，除了通往輪機艙的門之外，而那道門跟船隻傾斜方向相反，所以可能不是沉船原因。

檢察官卡瑪拉諾（Raffaele Cammarano）上週表示，最有可能的狀況是遊艇碰上非常強勁的下沉氣流「下暴流」（downburst）所致。

法新社報導，這起事故共有15人生還，包括10名遊艇工作人員中的9人，以及12名乘客中的6人。

59歲的林奇（Mike Lynch）近期在美國一起大型詐欺案獲判無罪，他邀請親友上遊艇慶祝，不料發生憾事。