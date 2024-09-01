德國邦議會選舉 挑戰蕭茲「紅綠燈聯盟」

德國薩克森邦與圖林根邦今天舉辦地方議會選舉，投票率可能創下1990年後新高。由於極端右翼另類選擇黨（AfD）壯大，加上偏左新政黨莎拉瓦根尼科希特（BSW）出現，兩邦都可望在邦議會出現新多數，以及新的政治聯盟氣象。

這次薩克森邦與圖林根邦的地方議會選舉是柏林圍牆倒塌30年後，首次一場邦地方選舉，引起全德高度關注。這兩個原隸屬俄國系統下的東德城市，在政治、歷史和文化背景上都非常不同，對於聯邦政府現存的內閣紅綠燈都有著不滿。

對德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨（SPD）來說，薩克森邦與圖林根邦長期都是弱勢選區。同時，蕭茲領軍的內閣民調創新低，外界預測這場邦選舉將是對紅綠燈聯盟的檢視。如果社民黨在這場選舉中被逐出邦議會，蕭茲的總理位置可能不保，甚至將引發2025年總理候選人資格的辯論。

據選前最新一波民調顯示，被德國聯邦憲法保衛局列為「右翼極端組織」的另類選擇黨將可能成為這場選舉的最大贏家。

即便許多公司行號、教會和猶太社區都已經公開反對另類選擇黨，但另類選擇黨在兩邦仍拿下超過30%的支持率，在圖林根邦另類選擇黨甚至可能透過這次選舉成立單一政府。

去年由左派黨脫離的新政黨莎拉瓦根尼柯希特黨出現，分散原左派黨的支持者，吸引中間選民，在短短一年之間分別在薩克森邦與圖林根邦獲得14%與17%的支持率。

莎拉瓦根尼柯希特黨將競選議題鎖定在外交政策，像是德國向烏克蘭運送武器與部署飛彈等議題，也挑戰聯邦的移民政策。在索林根發生持刀攻擊案件前，這個黨就已關注薩克森邦邊境地區的移民問題。