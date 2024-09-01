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德國邦議會選舉 挑戰蕭茲「紅綠燈聯盟」

中央社／ 1日柏林專電
德國薩克森邦與圖林根邦今天舉辦地方議會選舉，投票率可能創下1990年後新高。圖為9月1日，一名婦女在德國東部埃爾福特的一個投票站為圖林根州地區選舉投下選票。法新社
德國薩克森邦與圖林根邦今天舉辦地方議會選舉，投票率可能創下1990年後新高。圖為9月1日，一名婦女在德國東部埃爾福特的一個投票站為圖林根州地區選舉投下選票。法新社

德國薩克森邦與圖林根邦今天舉辦地方議會選舉，投票率可能創下1990年後新高。由於極端右翼另類選擇黨（AfD）壯大，加上偏左新政黨莎拉瓦根尼科希特（BSW）出現，兩邦都可望在邦議會出現新多數，以及新的政治聯盟氣象。

這次薩克森邦與圖林根邦的地方議會選舉是柏林圍牆倒塌30年後，首次一場邦地方選舉，引起全德高度關注。這兩個原隸屬俄國系統下的東德城市，在政治、歷史和文化背景上都非常不同，對於聯邦政府現存的內閣紅綠燈都有著不滿。

對德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨（SPD）來說，薩克森邦與圖林根邦長期都是弱勢選區。同時，蕭茲領軍的內閣民調創新低，外界預測這場邦選舉將是對紅綠燈聯盟的檢視。如果社民黨在這場選舉中被逐出邦議會，蕭茲的總理位置可能不保，甚至將引發2025年總理候選人資格的辯論。

據選前最新一波民調顯示，被德國聯邦憲法保衛局列為「右翼極端組織」的另類選擇黨將可能成為這場選舉的最大贏家。

即便許多公司行號、教會和猶太社區都已經公開反對另類選擇黨，但另類選擇黨在兩邦仍拿下超過30%的支持率，在圖林根邦另類選擇黨甚至可能透過這次選舉成立單一政府。

去年由左派黨脫離的新政黨莎拉瓦根尼柯希特黨出現，分散原左派黨的支持者，吸引中間選民，在短短一年之間分別在薩克森邦與圖林根邦獲得14%與17%的支持率。

莎拉瓦根尼柯希特黨將競選議題鎖定在外交政策，像是德國向烏克蘭運送武器與部署飛彈等議題，也挑戰聯邦的移民政策。在索林根發生持刀攻擊案件前，這個黨就已關注薩克森邦邊境地區的移民問題。

德國 蕭茲

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