俄羅斯失聯Mi-8直升機墜毀 當局尋獲17具遺體和直升機殘骸

俄羅斯國營的塔斯社（TASS）報導，俄國緊急情況部（Ministry of Emergency Situations）表示，先前在遠東地區堪察加半島失聯、機上載有22人的Mi-8直升機已墜毀，救難團隊從空中搜尋時發現直升機殘骸，並在墜機現場尋獲17具遺體。

緊急情況部新聞辦公室表示：「已從空中找到先前失聯直升機的殘骸。這些殘骸在海拔900公尺處，位於最後一次通訊位置附近。」

緊急情況部稍後又說，他們在墜機現場找到17具遺體。目前有九名救難隊員在墜機現場。

這架墜毀的Mi-8直升機屬於當地公司「勇士航空」（Vityaz-Aero），原定從堪察加半島瓦奇卡澤茨火山（Vachkazhets volcano）飛往尼古拉耶夫卡（Nikolayevka），機上載了19名乘客和三名機組人員。機組人員原本應在莫斯科時間8月31日7時15分以無線電聯絡，卻沒有執行。

緊急服務部門指出，據信是飛行員失誤造成墜機。這架直升機可能是在能見度低的狀況下墜毀在山上。