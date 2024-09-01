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提台灣、義大利經驗！自民黨總裁參選人石破茂「主張設防災省」

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日前宣布參選日本自民黨總裁的前幹事長石破茂，以台灣在地震後短時間內就能開設功能完備的避難所為例，主張日本應成立專責防災的「防災省」，但遭選戰對手指「疊床架屋」。路透資料照
日前宣布參選日本自民黨總裁的前幹事長石破茂，以台灣在地震後短時間內就能開設功能完備的避難所為例，主張日本應成立專責防災的「防災省」，但遭選戰對手指「疊床架屋」。路透資料照

日前宣布參選日本自民黨總裁的前幹事長石破茂，以台灣在地震後短時間內就能開設功能完備的避難所為例，主張日本應成立專責防災的「防災省」，但遭選戰對手指「疊床架屋」。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本綜合新聞網站AERA dot.昨天刊登石破專訪內容，石破提到自己這次決心5度參選總裁的理由主要有3點，分別是「安全保障」、「地方創生」及「成立防災省」。

針對成立防災省的部分，石破特別提到台灣及義大利的經驗說，台灣跟義大利在地震發生後數小時內，就能開設具備獨立廁所、餐車及以家庭為單位的帳篷隔間，裡面甚至附有床的避難所。

石破說，反觀日本今年元旦發生能登半島地震後開設的避難所，「基本上我國的避難所跟（1923年的）關東大地震時幾乎沒有什麼變化」。

他認為，就算無法防止災害本身發生，但可以防止跟災害相關的「災害關聯死」，而這需要專責防災的部會，「只能由首相來成立」。

今天是日本的「防災日」。富士新聞網報導，日前率先宣布參選自民黨總裁的前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之，今天談到石破主張成立「防災省」時說，「這是疊床架屋，不認為有必要性」。

小林今天前往「人與防災未來中心」視察後受訪說，大家都認為要加強指揮中心的功能、深化並累積防災經驗的問題意識。

他話鋒一轉表示，「說到防災省這樣的組織，可能會是疊床架屋，我沒有特別感覺有其必要性」。

小林說，發生災害時最重要的是「速度」，如果成立防災省造成組織增加的話，必須要思考會不會反而造成決策速度變慢的風險。

另一位同樣宣布參選總裁的數位大臣河野太郎，今天也在電視節目上質疑成立防災省恐適得其反，表達否定看法。

地震 日本 石破茂 自民黨

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