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Telegram執行長度洛夫被捕 俄羅斯人憂喪失資訊來源

中央社／ 莫斯科31日綜合外電報導
法國逮捕社媒平台Telegram創辦人兼執行長度洛夫，讓俄羅斯人擔心克里姆林宮及其反對者都使用的這個平台會遭到封鎖，剝奪他們取得未經審查新聞來源的最後機會。 路透
法國逮捕社媒平台Telegram創辦人兼執行長度洛夫，讓俄羅斯人擔心克里姆林宮及其反對者都使用的這個平台會遭到封鎖，剝奪他們取得未經審查新聞來源的最後機會。 路透

法國逮捕社媒平台Telegram創辦人兼執行長度洛夫，讓俄羅斯人擔心克里姆林宮及其反對者都使用的這個平台會遭到封鎖，剝奪他們取得未經審查新聞來源的最後機會。

2022年2月俄羅斯開始對烏克蘭發動攻勢以來，持續鎮壓異議和抗議，導致俄羅斯人無法進入獨立新聞媒體，也不能造訪臉書（Facebook）、Instagram和前身為推特（Twitter）的X等西方社群媒體

在這種氛圍下，曾因拒絕與俄羅斯執法機構合作而被克里姆林宮封鎖一段時間的Telegram，成了言論自由和未經審查資訊的最後堡壘之一。

莫斯科現在擔心度洛夫（Pavel Durov）的命運，他被控未能遏制Telegram極端主義和非法內容，儘管已獲保釋，但無法離開法國，克里姆林宮警告法國不要將針對他的案件「變成政治迫害」。

度洛夫被捕不是Telegram唯一要擔心的頭痛問題，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）也在調查Telegram的歐盟用戶是否比聲稱的多，因此必須遵守更嚴格的規範。

Telegram 俄羅斯 法國 社群媒體 言論自由

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