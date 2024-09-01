捷克參議長維特齊：歐洲需慎對非民主國依賴

捷克參議院議長維特齊31日在全球安全論壇表示，依賴非民主國家將增加自身的脆弱性，而歐洲正面臨關鍵抉擇，要優先考慮即時利益，還是以負責任的態度面對未來，並呼籲歐洲政治家做出「艱難但正確的選擇」。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）31日出席全球安全論壇（Globsec）的「東亞與捷克關係：主題演講」（East Asia-Czechia Relations: Keynote Remarks）活動，在國家安全會議秘書長吳釗燮演講後，接續上台發表演說。

維特齊表示，在思考捷克與東亞，尤其是印太地區的關係時，面臨著挑戰。這些地區的人口規模與經濟實力龐大，與捷克相比之下，顯然不平衡。然而，維特齊認為，捷克作為一個小國，仍然能在國際舞台發揮重要作用，在與大國的關係中樹立積極的榜樣，激勵其他國家效仿。

維特齊認為，在與印太地區的國家發展關係時，應根據各國性質加以區分。他說，有些國家如台灣，是志同道合的夥伴，而有些則是非民主、專制的國家。他強調，捷克和歐洲應謹慎對待與這些國家的經濟關係，避免過度依賴非民主國家。

維特齊引述歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）的話，警告加強與非民主國家的經濟合作可能帶來的風險。「如果民主國家增加對非民主國家的依賴，我們將增加自身的脆弱性，以及降低自身安全性。」

維特齊提到，在俄羅斯入侵烏克蘭後，在歐洲引發的能源危機，顯示出依賴非民主國家的危險性。他強調，捷克早在2020年訪台時就意識到這個風險，並呼籲歐洲國家從中汲取教訓。

維特齊點出：「歐盟整體對中國的依賴是在增加還是減少？尤其是在戰略資源和製造品方面。」他說，若持續增加對中國的依賴，將加深自身的脆弱性，或許這些風險尚未出現，但未來可能會發生。

維特齊進一步指出，歐洲目前面臨著一個關鍵的抉擇，要優先考慮當前的舒適感、即時利益，還是要以負責任的態度面對未來。他呼籲歐洲政治家站在對未來負責的立場上，做出艱難但正確的選擇，以確保未來的安全與繁榮。

維特齊強調，在處理與印太地區的關係時，不要抱有任何幻想，必須支持在印太地區的盟友，並盡最大努力發展與他們的關係。

維特齊表示，捷克作為小國，仍然能在推動歐洲走向正確道路上發揮積極作用，成為其他國家的榜樣，持續為歐洲的長遠利益做出貢獻。