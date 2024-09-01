前市長7月過世…沖繩宜野灣市長選舉8日登場 知事派對決自公人選

駐日美軍普天間基地所在的沖繩縣宜野灣市，今天公告市長選舉於9月8日投開票，3位候選人都是無黨籍，但可說是沖繩縣知事玉城鄧尼派的人選，與自民黨及公明黨推薦人選對決。

日本朝日新聞報導，這次選舉是因為前市長松川正則7月過世所舉行。候選人之一的65歲桃原功，曾任8屆市議員，不僅受到立憲民主黨等在野黨力挺，也獲得玉城等人所屬的政治團體「全沖繩」勢力的支持。

至於曾經在2012年到2018年擔任過宜野灣市長的60歲佐喜真淳，這次回鍋參選受到自公聯盟相挺，主打「繼承」前市長松川立場。

雖然桃原跟佐喜真都認為應「早日歸還（沖繩）普天間基地」，但不同的是做法及對中央政府推動遷址到名護市邊野古計畫的立場。

桃原反對普天間基地遷址，因為邊野古工程大幅延後，不可能再等數十年才實現普天間歸還沖繩，主張中央政府應該採取遷址邊野古以外的方式。

佐喜真除認同中央政府推動的遷址計畫，也提出要求中央政府相關事項的政策方針，包括普天間的歸還日程落在2030年代中期後，及不用等邊野古填海造陸工程完工，就能先把普天間的部隊轉移到邊野古等。

佐喜真說：「無疑只有我才能提出符合現實的歸還路線。」另一位候選人是47歲的磁力探測公司社長比嘉隆。