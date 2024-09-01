越南官方超渡車禍亡者 昨為國慶連假首日車禍再添27死

昨天是越南國慶連假首日，越南全國共計發生58起車禍，導致27人死亡、46人受傷。越南今年前8個月已有7000多人死於車禍，官方近日舉辦大型超渡法會，交通部長也出席祈福。

9月2日是越南國慶日，越南自8月31日起放4天連假。連假首日，越南青年報（Thanh Nien）報導，公安部統計顯示，當天全國共發生58起車禍，致27死、46傷，與去年連假首日相較，車禍案件少1起、死亡人數少2人、受傷人數增12人。

越南交通狀況一向為人詬病，越南覺悟報（Giac Ngo）報導，越南國家交通安全委員會數據顯示，越南每天平均有30多人死於車禍、數百人受傷，不僅造成無數家庭破碎，也影響越南經濟並破壞越南在國際旅客眼中的安全形象。

越南快訊（Vn Express）報導，根據越南國家交通安全委員會，今年前8個月，全國共計發生超過1.6萬起車禍，導致逾7000人死亡、超過1.2萬人受傷。

越南佛教協會8月30日至31日與越南國家交通安全委員會合作，在順化市（Hue）慈曇寺（Tu Dam）為今年前8個月車禍亡靈舉行盛大舉辦超渡法會。超渡法會按佛教儀式進行，共有1500多名僧侶參加。

主辦單位在現場為越南63個省市立了63個牌位，代表所有在車禍中逝去的生命。念經儀式結束後，越南交通運輸部部長阮文勝（Nguyen Van Thang）與越南佛教協會的高僧們一起為這些亡靈上香、祈福，盼祂們早日超生。

來自河內市、今年65歲的阮氏三（Nguyen ThiTam）站在檳椥省（Ben Tre）的牌位前低聲念著佛號。她說外甥10多年前在當地死於車禍，今天剛好有緣來參加超渡法會，希望為外甥祈福。

超渡法會結束後，越南國家交通安全委員會副主任黎金城（Le Kim Thanh）給每戶車禍受難者家庭送上10份禮物。