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仍下落不明…俄羅斯直升機遠東失聯22人 天候惡劣不利搜尋

中央社／ 莫斯科1日綜合外電報導
一架載著22人的Mi-8T直升機昨天在俄羅斯遠東地區堪察加半島失去聯繫。圖為俄羅斯當地選舉委員會成員在2016年亞馬爾–涅涅茨自治區舉行國家杜馬早期投票期間，在一架Mi-8直升機旁遊走。路透資料照
一架載著22人的Mi-8T直升機昨天在俄羅斯遠東地區堪察加半島失去聯繫。圖為俄羅斯當地選舉委員會成員在2016年亞馬爾–涅涅茨自治區舉行國家杜馬早期投票期間，在一架Mi-8直升機旁遊走。路透資料照

一架載著22人的Mi-8T直升機昨天在俄羅斯遠東地區堪察加半島失去聯繫，俄羅斯緊急事務部表示，今天共有60多人正冒著強風豪雨進行搜尋。

路透社報導，緊急事務部在通訊應用程式（app）Telegram寫道，當局共派出7組急難搜救人員、巡山員與志工，試圖找到這架從瓦奇卡澤茨火山（Vachkazhets Volcano）附近一座基地起飛的Mi-8T直升機。

堪察加半島（Kamchatka Peninsula）位於俄國首都莫斯科（Moscow）東方約7100公里，緊急事務部與該地區氣象單位在Telegram表示，堪察加半島這週末遭氣旋襲擊，預計要到今天入夜前雨勢才會稍微減緩。

國營俄羅斯新聞社（RIA）報導，堪察加半島地區的緊急事務首長勒貝迪夫（Sergei Lebedev）表示：「搜尋行動到目前為止沒有任何成果。路況極為艱險，只能徒步移動。」

勒貝迪夫還說，搜救區域的山坡地布滿矮松和樹木，因此無法使用器材。

俄羅斯 多人 直升機

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