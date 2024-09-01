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自民黨總裁選舉在即！4陣營苦徵國會議員當「推薦人」 暫無法宣布參選

中央社／ 東京1日綜合外電報導
今年9月27日將舉行的日本自民黨總裁選舉，預料參選人數將創黨史新高，但已知目前有4個陣營，正為爭取參選必要的20名國會議員推薦人陷入苦戰，至今仍無法確定何時能宣布參選。示意圖／ingimage
今年9月27日將舉行的日本自民黨總裁選舉，預料參選人數將創黨史新高，但已知目前有4個陣營，正為爭取參選必要的20名國會議員推薦人陷入苦戰，至今仍無法確定何時能宣布參選。示意圖／ingimage

今年9月27日將舉行的日本自民黨總裁選舉，預料參選人數將創黨史新高，但已知目前有4個陣營，正為爭取參選必要的20名國會議員推薦人陷入苦戰，至今仍無法確定何時能宣布參選。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本讀賣新聞報導，有意參選的71歲外務大臣上川陽子日前說，「再次實際感受到『支持』和『推薦』間存在巨大差距」，吐露出無法如預期爭取到足夠推薦人的實情。

65歲的經濟產業大臣齋藤健日前談到推薦人時也僅說，「無法對此說明」。

目前已確定爭取到足夠推薦人的人選，包括已公開宣布參選的49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂，及61歲數位大臣河野太郎；另外還有預定將宣布參選的43歲前環境大臣小泉進次郎等5人，總計8人。

至於上述提到的上川及齋藤，加上63歲前總務大臣野田聖子及72歲參議員青山繁晴4個陣營，目前仍在為爭取推薦人奔走。

要參選自民黨總裁必須獲同黨20位國會議員推薦，且每一位推薦人不能同時推薦兩位參選人。自民黨從1972年總裁選舉開始採用「推薦人制度」，主要目的是為了防止隨意參選。

推薦人必須在規定的文件上簽名，且文件須提交總裁選舉管理委員會，所有參選人的推薦人名單將被公開。

對推薦人來說，如果很早就表態推薦某參選人，一旦該參選人後來順利當選，可以期待能在人事方面獲得有利待遇；但反過來說，當推薦的參選人落敗後，推薦人很可能會受到冷淡待遇，所以不少議員對擔任推薦人持觀望態度。

已確定能夠參選總裁的8個陣營，都持續爭取更多議員加入該陣營，這也讓仍在爭取推薦人的4個陣營愈發焦慮，因為不具備各陣營色彩的議員愈來愈少。

某個至今仍無法宣布參選的陣營相關人士私下說，「我們在爭取推薦人方面起步太晚，20人的門檻真的很高」。

日本 自民黨 議員

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