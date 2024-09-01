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教宗方濟各亞太巡訪 將停留雅加達清真寺

中央社／ 雅加達1日綜合外電報導
教宗方濟各。美聯社
教宗方濟各。美聯社

天主教教宗方濟各即將展開12天亞太訪問行程，用以推動宗教和諧，並將於下週印尼首站期間在雅加達一座清真寺停留，參觀一條連接當地天主教大教堂的「友誼隧道」。

路透社報導，印尼政府2020年打造一條28.3公尺長「友誼隧道」（Tunnel of Friendship），連結地標伊斯蒂柯拉清真寺（Istiqlal mosque）與雅加達天主教大教堂（Gereja Katedral Jakarta），作為宗教和諧的象徵，與教宗方濟各（Pope Francis）任職11年來多次出訪所強調的主題不謀而合。

87歲的教宗將於3日抵達擁有全世界最多穆斯林人口的印尼，作為他上任以來最長出訪行程的首站，接著還將前往巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡。外界憂心這次行程安排恐對教宗日益虛弱的健康狀況帶來考驗。

在雅加達期間，教宗排定出席在東南亞最大清真寺「伊斯蒂柯拉清真寺」舉行的會議，並參觀友誼隧道。這條隧道設有透光窗戶、牆上有雕刻藝術，但尚未對外開放。

印尼人口2億8000萬，只有約3%是天主教徒，近90%是穆斯林。

印尼主教會議發言人托馬斯（Thomas UlunIsmoyo）表示，教宗排定會見即將卸任的總統佐科威（Joko Widodo），並在雅加達體育場主持彌撒，預計會有超過8萬人參加。

方濟各是30多年來首位訪問印尼的天主教教宗，讓當地教徒興奮不已。

過去有兩位教宗訪問過印尼：教宗保祿六世（PopePaul VI）於1970年訪問雅加達，教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）則是於1989年訪問雅加達及其他4個城市。

印尼 教宗 雅加達

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