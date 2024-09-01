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挪威公主與美國薩滿完婚 賓客眾星雲集

中央社／ 奧斯陸31日綜合外電報導
挪威瑪莎露易絲公主（Princess Martha Louise）今天與美國自稱薩滿（shaman）巫師的韋瑞特（Durek Verrett）完婚。歐新社
挪威瑪莎露易絲公主（Princess Martha Louise）今天與美國自稱薩滿（shaman）巫師的韋瑞特（Durek Verrett）完婚。歐新社

挪威瑪莎露易絲公主（Princess Martha Louise）今天與美國自稱薩滿（shaman）巫師的韋瑞特（Durek Verrett）完婚。這兩位另類療法愛好者的結合，在挪威備受關注。

52歲的瑪莎露易絲離過婚，自稱可通靈、與天使對話。 49歲的韋瑞特則來自加州，自稱是第6代薩滿。

兩人2022年6月宣布訂婚後，瑪莎露易絲在Instagram 上說道：「我很有靈性，能和一個擁抱這種靈性的人在一起真是太好了。」

兩人今天下午1時在挪威蓋朗厄爾（Geiranger）一間飯店完婚，有網紅、實境秀名人、王室成員等超過350位賓客參加宴會。

韋瑞特的追隨者包括好萊塢名人葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）和安東尼奧班德拉斯（AntonioBanderas）。他聲稱自己前世是法老王，而瑪莎露易絲則是他的妻子。

挪威 美國 飯店

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