颱風珊珊襲日釀6死127傷 轉低壓後仍須嚴防大雨

今年第10號颱風珊珊從8月29日登陸日本前後，至今已造成6死127傷等災情，目前幾乎停滯在紀伊半島外海，雖然預估今晚將減弱為熱帶低氣壓，但關東等地仍須嚴防可能大雨。

日本放送協會（NHK）自行彙整珊珊災情報導，截至昨天晚間7時止，如果包括8月27日因暴雨發生的愛知縣土石崩落重創民宅釀3死2傷在內，跟珊珊有關的災情已造成6人死亡、127人受傷及1人下落不明。

日本氣象廳今天上午9時45分公布的資訊顯示，珊珊上午9時幾乎停滯在日本東海道外海，強度已明顯減弱，中心氣壓升高到1000百帕、近中心最大風速減弱至每秒18公尺、最大瞬間風速也減弱至每秒25公尺。

氣象廳預測，珊珊到今天晚間9時前將進一步減弱為熱帶低氣壓，屆時位置將在三重縣尾鷲市東方約50公里處。

時事通信社報導，珊珊今天幾乎停滯在紀伊半島東南方海面上，等到開始移動後將往北走接近三重縣，預估今晚將減弱為熱帶低氣壓。

不過，受到颱風加上從太平洋高壓邊緣流入的暖濕空氣影響，氣象廳呼籲東日本靠太平洋側地區，仍須持續嚴防可能發生的土石災害、低窪地區淹水及河川暴漲氾濫等災情。

氣象廳表示，就算珊珊減弱為低壓後，以東日本地方為主等地的大氣狀態十分不穩定，仍須持續保持警戒。受到珊珊影響，東海、近畿及關東地方大氣狀態非常不穩定，局部地區仍有可能出現非常激烈降雨。

靜岡縣伊豆市截至今天清晨4時止的72小時累計雨量為792毫米，而神奈川縣小田原市截至今天上午7時30分止的72小時累計雨量，高達創當地觀測史紀錄的529.5毫米。

大雨造成流經三重縣大台町的大谷川有氾濫危險，當局一度發布警戒等級最高的「緊急安全確保」，不過，今天上午8時20分已往下調降一級為「避難指示」。

目前預測到明天上午6時止的24小累計雨量較多的地區，包括東海地方200毫米、近畿地方150毫米、關東甲信地方120毫米、北陸地方80毫米。

朝日電視台報導，受到珊珊登陸侵襲影響的日本九州地方，3大電信公司到今天上午9時為止，在包括鹿兒島縣、長崎縣、宮崎縣、熊本縣、大分縣等地，仍有部分地區無法通話或是難以接通等情況。

另外，今天受珊珊影響持續區間停駛的東海道新幹線，JR東海公司今天宣布，將從明天開始恢復全線正常行駛。

靜岡電視台報導，靜岡縣從8月26日開始受到伴隨珊珊來襲降下的大雨釀災，靜岡縣政府今天公布至今為止5天大雨災情，總計有超過500棟民宅受到程度不一的淹水。

宮崎日日新聞報導，珊珊為宮崎縣18市町村帶來大雨，總計到8月31日下午5時止，在宮崎縣內導致39人受到輕重傷，另有985棟民宅受損或淹水。而在遭受突發強風侵襲的宮崎市，已知有863棟民宅受損。