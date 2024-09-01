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委內瑞拉選舉爆抗爭 傳逾700人移送最高戒備監獄

中央社／ 拉卡斯31日綜合外電報導
委內瑞拉現任總統馬杜洛。路透
委內瑞拉現任總統馬杜洛。路透

人權組織「委內瑞拉監獄瞭望台」今天表示，委國爭議性總統大選過後爆發抗議活動，數以千計人員被捕，其中有700多人被送往戒備最森嚴的牢獄中。

法新社報導，「委內瑞拉監獄瞭望台」（Venezuelan Prisons Observatory）指出，遭拘捕的這些人原被關押在全國各地警局，過去一週陸續被移送到兩間惡名昭著的監獄；這兩座監獄過去曾由幫派所控制。

這個組織在新聞稿指出，許多情況下，移監是在可疑情況下執行的，遭拘捕的人當中，有部分的親屬未接獲相關通知，且過程「有許多違規情事」。

委內瑞拉7月28日大選由總統馬杜洛（NicolasMaduro）宣布勝選連任，鑒於存有爭議性，各地爆發抗議活動，超過2400人被捕。

而伴隨抗議活動的暴力事件共造成27人死亡、192人受傷，

「委內瑞拉監獄瞭望台」表示，被移送到最高戒備監獄的人，沒有一個獲准聯繫家人或律師。

另一個人權組織「刑事司法論壇」（Penal Forum）表示，在2400名被拘捕的人中，有1581人被列為政治犯。

在遲遲看不到委內瑞拉公布投票結果細節之下，美國、歐洲聯盟和幾個拉丁美洲國家都尚未承認馬杜洛勝選。

委內瑞拉 監獄 馬杜洛

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