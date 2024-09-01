極右勢力抬頭！德國東部2州選舉登場 另類選擇黨可望拿下多數席次

德國東部圖林根州（Thuringia）與薩克森州（Saxony）將在當地時間9月1日舉行地方議會選舉，民調顯示當地出現二戰以來首見情況，即強烈反移民的極右派另類選擇黨（AfD）可望在至少一州拿下最高票，料將對總理蕭茲的執政聯盟造成壓力。

路透報導民調指出，AfD在圖林根的支持率達到30%，以將近10個百分點領先排第2的中間偏右的基督教民主聯盟；AfD在薩克森的支持度與基督教民主聯盟不相上下。

不過，即使AfD在兩州勝選都不太可能單獨執政，因預估沒有其他政黨願意與其結盟。

儘管如此，AfD料將成為二戰之後，第一個取得最多州議會席次的極右派政黨，並且對蕭茲內閣在經濟、移民和援助烏克蘭等議題上造成阻力，也可能阻擋部分修憲法案與法官任命。

德國西部城市索林根（Solingen）日前發生敘利亞庇護者持刀砍人，造成3人死亡、8人受傷，導致反移民議題再度在德國發酵。

過去由共產黨執政的德東地區，在兩德統一的30年後，投票模式上仍與其他地區有明顯差異，9月1日的選舉仍將成為全德國乃至歐洲的趨勢。

除此之外，前東德布蘭登堡州（Brandenburg）預計9月22日也將進行地方選舉，目前AfD以24%支持度領先。