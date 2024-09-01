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葉門叛軍青年運動攻擊亞丁灣商船 船員安全

中央社／ 杜拜31日綜合外電報導

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Huthi）今天宣稱攻擊亞丁灣的一艘商船。多國海軍部隊指出，有2枚飛彈在一艘懸掛賴比瑞亞國旗的船隻附近爆炸。

綜合法新社與路透社報導，青年運動發言人薩里（Yahya Saree）發聲明中表示：「葉門武裝部隊（Yemeni Armed Forces）在亞丁灣（Gulf of Aden）針對葛羅頓號（Groton）進行軍事行動。」

薩里說，這艘船（葛羅頓號）已被擊中。這是繼8月3日發生類似事件後，商船第2次遭到攻擊。

葉門叛軍攻擊通過紅海與亞丁灣的國際船隻，宣稱是為了聲援巴勒斯坦人。以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）目前正在加薩走廊（GazaStrip）進行戰鬥。

今天稍早，由西方海軍聯盟管理的聯合海事資訊中心（Joint Maritime Information Centre）指出，葛羅頓號在亞丁以東130海浬處成為2枚彈道飛彈的目標。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，昨天有2枚飛彈在葉門亞丁以東130海浬靠近葛羅頓號的地方爆炸。船長指出，所有船員都很安全，正前往下一個停泊港，但並未提及船隻受損情形。

青年運動的攻擊目標是他們宣稱與以色列有來往的船隻，此舉擾亂了對全球貿易至關重要的海域交通。

青年運動最近攻擊對象之一是懸掛希臘國旗的油輪舒尼恩號（Sounion），這艘載有約100萬桶石油的油輪遭到多次攻擊。

巴勒斯坦 葉門 飛彈

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