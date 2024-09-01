因應M痘疫情 UNICEF發布疫苗緊急招標計畫

36歲的作家坎伯成年後幾乎沒有一夜好眠過。除了打鼾聲嚇人，幻覺般的惡夢還時常造訪，逼真到甚至會嚇得他從床上跳起來，要與一頭長角怪獸搏鬥。然而十多年來，坎伯只把這種情況視為夢遊的一種，沒有太過在意。直到某天妻子受不了，叫他去做睡眠檢查。事後回想，坎伯說這個舉動很可能救了他一命。

2024-09-01 09:00