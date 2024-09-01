因應M痘疫情 UNICEF發布疫苗緊急招標計畫
聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示他們已展開M痘（mpox）疫苗緊急招標作業，用以協助受到近期M痘病例激增影響最深的國家。
綜合法新社和路透社報導，UNICEF與世界衛生組織（WHO）、全球疫苗免疫聯盟（Gavi）和非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）聯合發布聲明說：「緊急招標計畫設計用來確保可最快取得M痘疫並擴大生產。」
聲明指出：「端看需求多寡、製造商產能和資金情況，可以簽訂時間至2025年、產量最高1200萬劑的協議。」
根據這起緊急招標計畫，UNICEF擬與疫苗製造商訂定有條件的供應協議書。
一旦融資、需求、準備狀態和監管要求獲得確認，將使UNICEF得以立即採購並運送疫苗。
世衛8月14日宣布M痘構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），憂心剛果民主共和國的第一分支的子分支（Clade 1b）病例飆增，並傳播到鄰近各國。
民主剛果今年通報的M痘病例已破1.8萬例，629人病故。
民主剛果和鄰近國家之外，瑞典和泰國也通報出現Ib型M痘病例。
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