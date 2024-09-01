文在寅前女婿涉弊案 女兒家遭搜索

南韓全州地方檢察廳八月卅日突襲搜索前總統文在寅女兒文多惠住所並扣押物證，就她前夫、文在寅前女婿「徐先生」疑似接受泰國廉航「泰國易斯達航空」特殊待遇案，強制搜查她的首爾住所及濟州島別墅。韓媒報導，本案背後就是南韓檢方懷疑，自二○一七年五月至前年五月擔任總統的文在寅，是否和特定政治人物有對價關係。

與文在寅同黨的共同民主黨前國會議員李相稷創辦南韓廉航「易斯達航空」，易斯達航空二○一七年成立泰國易斯達航空，其實際所有人也是李相稷。

曾在遊戲公司任職、沒任何航空業資歷的徐某，二○一八年成為泰國易斯達航空的專務（即執行董事），除月薪八百萬韓元（台幣約廿萬元），他和文多惠旅居泰國曼谷一年多的房租相關費用約三五○萬韓元（台幣約九萬元），均由泰國易斯達航空支付。保守派韓媒朝鮮日報報導稱，「文多惠的家屬」從李相稷方面收到的金額逾兩億韓元（台幣約五二○萬元）。

南韓檢方懷疑，李相稷二○二○年能在全羅北道全州市選區代表該黨參選國會議員並當選，以及二○一八年出任南韓政府旨在扶植該國中小企業的「中小風險企業振興公團」理事長，皆可能跟時任總統的文在寅有關，已調查文在寅夫婦的存款帳戶金流。

由於徐、文婚後沒固定收入，文在寅及其夫人金正淑曾持續援助其女兒一家的生活費，但在徐某任職泰國易斯達航空後，就停止金援。有南韓法界人士指稱，若文在寅夫婦原本提供文多惠一家的生活費，卻在女婿有工作後就停止援助，那徐某的薪資等公司方面，給予他的各種支給，可能被視為賄賂。

南韓檢方也正調查易斯達航空二○一九年從該國國土交通部，取得中國大陸及新加坡等多條旅遊熱門航線營運權的分配過程，還有業績惡化的易斯達航空二○二○年與濟州航空進行買賣合作時，易斯達航空相關人士提到李相稷曾會見該部部長等高層的對話錄音。李相稷前年因貪汙易斯達航空數百億韓元資金等罪行，一審被判處有期徒刑六年。

文在寅親信批政治追殺

對此，當時還是在野黨的「國民力量」和南韓公民團體自二○二○年九月至二○二一年四月，四度向檢方告發，要求查明徐某能在泰國易斯達航空坐領高薪與李相稷能出任中小風險企業振興公團理事長間，是否存在利益交換的對價關係。檢方發現，青瓦台二○一八年審議李相稷的理事長人事案時，提出的報告其實是不適任，但他最後仍獲得此一職位。

文在寅任內的總統祕書室長任鐘皙，八月廿日已以本案證人身分出庭應訊。他與現任國會議員、文在寅親信、文政府法務部長曹國，都批評本案是國民力量籍總統尹錫悅政府對文在寅的「政治追殺」，曹國八月卅一日也被檢方傳喚。最大在野黨共同民主黨黨魁李在民則說，向之前的政府政治報復和打壓在野黨，對改善民眾的生活沒幫助。

南韓多位總統卸任後境遇悽慘，全斗煥和盧泰愚因叛亂和受賄入獄；盧武鉉被控收賄後跳崖自殺；李明博也因貪汙收賄坐牢；朴槿惠則因閨密干政和貪汙等醜聞，遭彈劾下台並被判廿年重刑。