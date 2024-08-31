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颱風珊珊襲日本 釀6死125傷、逾千棟屋舍浸水受損

中央社／ 東京31日專電
珊珊颱風持續肆虐日本，截至傍晚造成6死、125人受傷，逾1000棟屋舍浸水或受損。歐新社
珊珊颱風持續肆虐日本，截至傍晚造成6死、125人受傷，逾1000棟屋舍浸水或受損。歐新社

登陸日本前被認為接近「歷年最強等級」的今年第10號颱風珊珊，今天橫掃日本四國地區，在紀伊半島附近海上朝東前進。截至傍晚造成6死、125人受傷，逾1000棟屋舍浸水或受損。

日本經濟新聞報導，颱風珊珊明天將在本州北上，9月2日之前可能轉為熱帶低氣壓。關東甲信、東海地區到明天上午之間，可能發生局部地區下豪雨的線狀對流（日本稱線狀降水帶，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），日本氣象廳呼籲民眾嚴防豪雨。

日本總務省消防廳表示，截至今天下午為止，颱風造成4縣6人死亡。宮崎縣、鹿兒島縣、福岡縣等14縣有125人受傷。宮崎縣、大分縣、靜岡縣等全國有1080棟屋舍受颱風或強風影響導致浸水、部分損毀。

今天下午，三重縣發生局部地區下豪雨的線狀對流，導致河川有氾濫危險，三重縣政府一度緊急下令部分地區民眾要確保安全。此外，岐阜縣河川氾濫，大垣市與池田町住宅區嚴重浸水，岐阜縣政府宣布適用災害救助法。

颱風珊珊對交通所帶來的影響持續。JR東海公司今天宣布，明天早上開始東海新幹線在東京-名古屋間暫時停駛。其中，三島-名古屋之間，繼8月30日至31日全天實施預防性停駛。東京-三島之間，是否可行駛，明天上午公布。名古屋-新大阪之間從第一班列車開始減班。

日本氣象廳表示，颱風珊珊即使轉為熱帶低氣壓，受到太平洋高氣壓邊緣的暖濕空氣等流入影響，東日本、北日本在9月3日之前很可能下大雨。

因為颱風珊珊的速度緩慢，從西日本到東日本之間降下紀錄性的大雨。8月27日至31日之間的降雨量，宮崎縣蝦野市降逾900毫米，超過往年8月一整個月的降雨量。靜岡縣伊豆市逾700毫米、三重縣大台町逾670毫米。

日本氣象廳預測，到明天下午6時為止的24小時降雨量，東海地區400毫米、關東甲信300毫米、近畿200毫米。9月2日下午6時為止的24小時降雨量，東海地區與近畿200毫米、關東甲信120毫米。

今天下午6時，颱風珊珊在和歌山潮岬附近的東南東以時速15公里朝東前進。中心氣壓996百帕，最大風速每秒18公尺、瞬間最大陣風風速每秒25公尺。

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