船艦2周內3次碰撞…中菲南海情勢升溫 菲律賓：不因陸霸凌撤離

中國海警船和菲律賓海防船艦在不到2週期間，發生至少3次碰撞事件，區域緊張情勢持續升高。菲律賓海岸防衛隊強調，不會因中方的「霸凌」而撤回部署在南海菲索海域的船艦。

中國海警局今天指控，菲律賓「非法滯留」在仙賓暗沙（Sabina Shoal）的海警9701號船起錨，在潟湖內持續機動、尋釁肇事，隨後又以「不專業、危險方式」故意衝撞中方海警船艦，導致發生碰撞，責任完全在菲方。

菲國海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天下午在視訊記者會上公開無人機影像，提出菲方版本。

塔瑞耶拉說，中方今天動員多艘公務船及民兵船包圍馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua，即中方所稱海警9701號船）。其中，中國5205號海警船艦在衝撞馬格巴努亞號左舷船頭後，又多次掉頭回撞，導致馬格巴努亞號艦受損，多處出現破洞，菲方無人受傷。

他強調，菲律賓海岸防衛隊的職責是執行海岸防衛行動，即使中方不斷進行騷擾、霸凌和升高緊張，「我們沒有理由撤回馬格巴努亞號或其他船艦」。

馬格巴努亞號已經於下午2時59分，在仙賓暗沙潟湖內的另一處重新下錨停泊，菲國海防隊將派隊評估損壞情況，以確認其適航性。

仙賓暗沙距菲律賓巴拉旺島（Palawan）大約75海里，菲律賓引據聯合國海洋法公約（UNCLOS），主張它位於菲國200海里專屬經濟區範圍內。

這是過去不到2週期間，中國與菲律賓就在仙賓暗沙發生的至少第3起碰撞事件，使得這片海域成為新的南海衝突熱點。

塔瑞耶拉推測，中方有意在仙賓暗沙興建「前進部署基地」（Forward Deployment Base），因此自從菲國於4月15日把馬格巴努亞號部署到仙賓暗沙之後，中國即不斷找理由生事，甚至透過外交管道要求菲國撤船。

2012年，中國與菲律賓的公務船也曾在黃岩島發生對峙，根據菲國外交官多年後披露，菲方當時依「口頭協議」撤船，中方船艦卻順勢進入並控制了黃岩島，菲國從此失去對中國的信任。

另一方面，菲律賓國家海事委員會（NMC）發言人羅培茲（Alexander Lopez）對此事也表達嚴重關切，會將相關報告提交菲國外交部，由外交部作出最適當回應。

被問及菲國海軍是否需向其他國家救援，羅培茲表示，這純粹是海岸防衛隊的事宜，近來也一直是由菲國海防隊到南海執行運補行動，與海軍無關。