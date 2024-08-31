多家日媒報導柯文哲涉案 日媒議論：民眾黨對兩大黨挑戰受挫

檢廉偵辦京華城案，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲拒絕夜間偵訊並欲離開，被檢察官當庭逮捕。多家日本主流媒體報導此事，產經新聞以「台灣網路政治寵兒柯文哲被逮捕 台灣民眾黨對兩大黨的挑戰受挫」為題報導。

台北市京華城的容積率於柯文哲擔任台北市長任內暴增，遭外界質疑護航業者。台北地檢署偵辦此案，將柯文哲等人列為圖利罪被告，並指揮廉政署蒐證。檢廉昨天以被告身分約談柯文哲等人，柯文哲因拒絕夜間偵訊欲離去遭當庭逮捕。

日本放送協會（NHK）、共同社、朝日新聞、日本電視台（NTV）、TBS電視台等報導此事。內容指出，柯文哲身為民眾黨主席，受到對執政黨民進黨及最大在野黨國民黨不滿者的支持，擴大民眾黨的勢力，但這次他被逮捕，影響力難免低落。

產經新聞報導，因涉嫌貪污31日遭逮捕的台灣民眾黨主席柯文哲擅長話術與具個性的作風，曾是「網路政治」時代的寵兒。身為創黨者的他涉貪污遭逮捕，使得原本想在台灣兩大政黨政治掀起一股新風潮的第3勢力的挑戰大大地跌了一跤。

報導說，著名外科醫師柯文哲曾是台灣大學教授，2014年以無黨籍身分當選台北市長，到2022年為止擔任兩任台北市長。他標榜自己是「政治素人」，2019年成立台灣民眾黨。

柯文哲批評執政黨民主進步黨及最大在野黨中國國民黨政治對立及金權政治，受到對社會格差（貧富差距）不滿的年輕人歡迎。柯文哲的對中國政策採取穩健的「維持現狀路線」，但有人批評他立場搖擺不定。

報導說，柯文哲有如藝人般的話術與親切感受到歡迎。臉書（facebook）的追隨者有220萬人、YouTube官方頻道訂閱數達113萬人。有台灣的政治研究者分析指出，民眾黨比既有政黨還擅長網路戰略，並不是柯文哲本身深諳網路，而是為追求新機會聚集在民眾黨的年輕幕僚的力量使然。

柯文哲以清廉形象為賣點，民眾黨以柯文哲「一人政黨」出發，正因如此，不僅是這次柯文哲被逮捕，加上他所牽扯的金錢醜聞所帶來的打擊難以計數。民調顯示，民眾黨的支持率與好感度直直落。

報導說，民眾黨幹部8月30日召開臨時中央委員會議因應，討論黨內後續的領導問題，會議上決定，全黨上下一致相信柯主席的清白。有民眾黨支持者擁護柯文哲，認為這次的搜查是民進黨政府 發動的「政治恐攻」，但一般認為，如同台灣媒體所報導的，柯文哲的政治生命「受重傷」，民眾黨的衰退難以避免。

產經指出，台灣立法院（相當於國會，共113席）的現有議席，國民黨系54席、民進黨51席、民眾黨8席，這3黨沒一黨達過半席次。作為「關鍵少數」的民眾黨今後就在缺乏強力領導人的狀況下漂流，抑或能再度團結在新領導人之下重生，目前尚難預估。

日本時事通信社報導，柯文哲因涉貪污被台北地檢逮捕。柯文哲被懷疑在台北市長任內2020年因一座商業設施（京華城）的容積率提高的問題圖利業者。這對今年一月總統暨立委選舉時受到年輕人支持的柯文哲及其率領的民眾黨可能帶來重大打擊。

報導說，外科醫師出身的柯文哲以心直口快聞名，2014至2022年擔任台北市長期間創立民眾黨，相對於執政黨民進黨及最大在野黨國民黨，民眾黨身為第三勢力，提高了存在感，今年一月立委選舉時獲得8席。在立法院因三黨都未過半，民眾黨成為關鍵少數，在立院運作等方面影響力增加。